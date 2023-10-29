Как украинцы могут получить доплату к пенсии: кому выплатят и какие суммы

В Украине часть пенсионеров может получить прибавку к пенсионным выплатам. Некоторые из них предоставляются автоматически

Среди них – возрастная, но есть и оформляемые индивидуально. Об этом идет речь в сообщении Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Возрастная доплата начисляется автоматически в месяц, когда гражданин достигает указанного возраста:

от 70 до 74 лет включительно – 300 грн.;

от 75 до 79 лет включительно – 496 грн.;

от 80 лет – 570 грн;

Также предоставляются дополнительные выплаты на детей. В случае, когда пенсионер самостоятельно воспитывает несовершеннолетнего, он может оформить надбавку в размере 150 грн. Условием предоставления доплаты является то, что ребенок проживает на территории заявителя.

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В свою очередь надбавка за стаж сверх страховой нормы начисляется за каждый год, отработанный сверх необходимого стажа по закону. Для мужчин необходимо от 35 лет стажа, а для женщин – от 30 лет. Размер такой надбавки не может превышать 1% минимального размера пенсии по возрасту. Она прилагается за каждый полный год, который был отработан сверх обязательной нормы страхового стажа.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине ближайшее повышение пенсий должно состояться через два месяца, 1 января 2024-го. Наибольшую надбавку – 2680 грн – получат те, чьи выплаты ограничены по закону десятью прожиточными минимумами.

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