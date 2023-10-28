В Украине часть пенсионеров получат прибавку в 2,6 тыс. грн: кому повысят через несколько месяцев

В Украине ближайшее повышение пенсий должно состояться через два месяца, 1 января 2024-го. Самую большую прибавку – 2680 грн – получат те, чьи выплаты ограничены по закону десятью прожиточными минимумами.

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Сейчас украинцы с максимальными пенсиями получают 20 930 грн. А с нового года их выплаты увеличатся уже до 23 610 грн.

Также прибавку получат:

Украинцы с минимальными пенсиями. Те, кто сейчас получает минимальную пенсию, получат прибавку с 1 января. Их выплаты увеличатся с 2093 до 2361 грн.

Те, кто сейчас получает минимальную пенсию, получат прибавку с 1 января. Их выплаты увеличатся с 2093 до 2361 грн. Украинцы со стажем сверх нормы. В Украине к пенсии предусмотрена доплата в размере 1% прожиточного минимума для нетрудоспособного за каждый дополнительный отработанный год. Норма по стажу для мужчин составляет 35 лет, для женщин – 30 лет. С 1 января прибавка за каждый год увеличится с 20,9 до 23,6 грн.

В Украине к пенсии предусмотрена доплата в размере 1% прожиточного минимума для нетрудоспособного за каждый дополнительный отработанный год. Норма по стажу для мужчин составляет 35 лет, для женщин – 30 лет. С 1 января прибавка за каждый год увеличится с 20,9 до 23,6 грн. Украинцы, которые выполнили норму по стажу и достигли 65-летия. По закону пенсия у таких украинцев должна составлять не меньше 40% минимальной зарплаты. Минимальная зарплата с 1 января увеличится с 6700 до 7100 грн. Соответственно, гарантированный размер пенсии для таких украинцев увеличится с 2680 до 2840 грн.

Видео дня

В Украине средняя пенсия составила 5350,33 грн (или 146 долларов). Сейчас такой уровень пенсии или выше получают чуть больше трети всех пенсионеров – 3,57 миллиона человек. При этом самая высокая средняя пенсия – 7 219 грн – в Киеве.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине пенсии повысят уже через несколько месяцев. Повышение коснется трех категорий.

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