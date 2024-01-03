Украинцам выплачивают деньги на покупку дров и угля: как оформить помощь

В Украине каждая семья, обогревающая в зимний период свое жилье дровами или углем, может получить помощь на приобретение твердого печного топлива. Проект реализуется совместно с международными партнерами Украины, в частности, УВКБ ООН, которое профинансирует часть повышенных выплат.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении Минсоцполитики. Согласно принятому решению правительства, нормативы для отопления жилого помещения на отопительный сезон 2023-2024 увеличатся в среднем в 4 раза и составят:

для предоставления льгот:

на уголь – 1,87 т; на дрова – 6,22 т

предоставления субсидии:

на уголь – 2,23 т; на дрова – 7,41 т

Также решение правительства учитывает увеличение рыночных цен на уголь и древесину, произошедшее за последние годы. Следовательно, граждане, получающие жилищно-коммунальные субсидии и льготы на эти виды топлива, получат помощь, позволяющую покрыть большую часть расходов домохозяйств на приобретение этих видов топлива.

Это означает, что размер финансовой поддержки для украинцев, которые пользуются для отопления углем или дровами, вырастет в несколько раз.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, украинцы могут "купить" страховой стаж себе или другим лицам без заключения бумажного договора и посещения государственных учреждений. Для этого следует заключить договор с Пенсионным фондом Украины (ПФУ).

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!