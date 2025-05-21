Как посчитают пенсии украинцев: озвучена формула, которая затронет всех

Пенсии в Украине зависят от трех показателей: средней зарплаты по стране, собственной зарплаты и стажа. При выполнении нормы по количеству стажа и средней зарплате в 2025-м можно рассчитывать на пенсию в размере 5 269,9 грн.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA. Для расчета пенсии применяют следующую формулу:

средняя зарплата за три предыдущих года * ваш стаж в годах * соотношение вашей зарплаты к средней * 1%.

Сейчас средняя зарплата за три предыдущих года составляет 15 057,09 грн. Это и есть база, на основе которой считают размер пенсии. Разберем несколько примеров. Допустим, вы всю жизнь работаете на минимальную зарплату, однако к своему 60-летию успели приобрести полный стаж (35 лет). Минимальная зарплата составляет 8 000 грн, это 41,17% средней. Допустим, что такое соотношение между минимальной и средней зарплатой сохранялось в течение всех 35 лет. В таком случае пенсию посчитают следующим образом:

15 057,09 * 41,17% * 35 * 1% = 2 169,6 грн.

Эта сумма меньше минимальной пенсии. Поэтому Пенсионный фонд будет платить такому пенсионеру 2 361 грн (установленная законом минимальная пенсия на 2025 год).

Если бы этот же пенсионер с 35 годами стажа на протяжении всей жизни получал среднюю зарплату, то размер его выплаты был бы в несколько раз выше. Пенсию посчитают следующим образом: 15 057,09 * 100% * 35 * 1% = 5 269,9 грн. А если зарплата была вдвое выше средней, то пенсия, соответственно, будет составлять уже 10 539,9 грн.

Если вам кажется, что это слишком низкая пенсия, то на самом деле со временем ситуация для пенсионера будет ухудшаться. Первые несколько лет после назначения пенсии ее полноценно не индексируют (Верховный суд считает это незаконным). В результате инфляция "съедает" реальный размер пенсий ежегодно и со временем выплаты становятся еще меньше.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине с 2026 года ужесточат требования к стажу для выхода на пенсию. Необходимый стаж для выхода на пенсию в 60 лет увеличат с 32 до 33 лет. В то же время для выхода на пенсию в 63 года вместо 22 лет необходимо иметь 23 года стажа.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!