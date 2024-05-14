Как инвестировать во время войны и получать доход: личный опыт украинцев

В приложении NovaPay можно приобрести облигации и получить доход и выгодный инструмент для инвестиций и сохранения личных средств.

Несмотря на тяжелую ситуацию во время войны, украинцы пытаются сберечь средства и ищут для этого надежные и понятные в использовании инструменты. Хорошая возможность – купить облигации от NovaPay* на выгодных условиях. В декабре 2023 года эта компания первой среди небанковских финансовых учреждений страны представила мобильное приложение, в котором доступны все привычные операции с деньгами, а также 20% выгоды, которые можно использовать для оплаты услуг доставки и комиссии по наложенным платежам.

Как сохранить собственные сбережения в сложный период, почему для этого могут подойти облигации и как выгодно приобрести их в приложении NovaPay – узнавал OBOZ.UA.

Регистрация в пару кликов. Как купить облигации в приложении NovaPay

Киевлянка Марина Омельченко работает в области продаж бытовой техники и интересуется удобными сервисами и интересами из мира инноваций. Еще зимой она прочла новость о том, что в приложении NovaPay доступны облигации, – и серьезно задумалась о том, чтобы выгодно вложить и сохранить свои средства.

"В это непростое время я вижу по знакомым и друзьям, что многие из них откладывают большие покупки, а больше экономят. Кто-то собирал на квартиру или на авто, но пока не рискует потратить такую значительную сумму средств. Я их поддерживаю и сама хочу сохранить деньги, но главное – понимать, как это наилучшим образом сделать. В соцсетях подписана на блогеров, которые пишут о грамотном распределении финансов. Заинтересовалась, начала учить эту тему", – рассказывает женщина.

Держать деньги под подушкой – такой вариант хранения средств Марина не рассматривала. "Сегодня за условную тысячу гривен можно купить одно количество товара, а через полгода – уже меньшее. Мне важно было вложить средства так, чтобы они не обесценивались. В списке советов от блогера были депозиты и облигации. Если о депозите давно знаю и пользуюсь, имею один в государственном, а другой – в частном банке, то об облигациях предприятий начала читать подробнее", – объясняет Марина свой выбор.

Женщина узнала, что сейчас в мобильном приложении NovaPay доступны собственные облигации компании. То есть NovaPay их выпустила для того, чтобы привлечь средства для собственного развития. В приложении их можно приобрести на срок от 1 до 12 месяцев. Понравилось, что выбрать можно достаточно короткие сроки вложений и не ждать год или несколько лет.

"Второй пункт, на который я обратила внимание, – доход от инвестиций. Понравилось, что он может достигать 17% в зависимости от срока, и заработать можно, инвестировав даже одну тысячу гривен", – объясняет собеседница. Она протестировала услугу на собственном опыте. Мы попросили описать процедуру покупки облигаций и рассказать, как это было.

Прежде всего, нужно загрузить приложение NovaPay: оно доступно в App Store и Google Play. Для этого нужно:

зарегистрироваться в приложении;

на главном экране выбрать раздел "Накопичення" и нажать "Купити облігації";

выбрать условия: срок и сумму инвестиций;

подтвердить заявку, подписать документы с помощью Дія.Підпис и оплатить облигации. После завершения процесса покупки придет push-уведомление.

"В общем, на все ушло несколько минут. Даже с учетом того, что я новый пользователь и впервые загрузила приложение. Для регистрации выбрала самый быстрый способ – с помощью "Дії". В этом приложении за пару кликов сделала запрос на получение цифровых документов, подтвердила личность. В приложении NovaPay также очень быстро заполнила анкету, которая состояла буквально из нескольких пунктов.

Она обратила внимание, что для удобства клиентов в приложении сразу рассчитан размер прогнозируемой выплаты. Доход выплачивается на карточку по истечении срока действия соглашения о покупке облигаций – так же, как обычно получают выплату процентов по депозитам.

"Чтобы протестировать, как все работает, я вложила сначала небольшую сумму, но даже с нескольких тысяч гривен гарантированно получу доход. Посоветовала воспользоваться такой возможностью своим коллегам и друзьям, они решили вложить уже большие суммы. Теперь я могу быть уверена, что мои деньги не обесцениваются. И, конечно, мне гарантированно вернется больше средств, чем я вложила", – отмечает женщина.

Марина, как и любой другой пользователь приложения NovaPay, имеет возможность получить доход от облигаций в зависимости от срока действия вложения и от вкладываемой суммы.

Срок действия и проценты доходности таковы:

1 месяц (28 дней) – 14.00% годовых;

2 месяца (63 дня) – 16.00% годовых;

3 месяца (91 день) – 17.00% годовых;

6 месяцев (182 дня) – 17.00% годовых;

12 месяцев (364 дня) – 17.00% годовых.

Антон и Екатерина Ткаченко живут в Днепре — переехали сюда из временно оккупированной Донетчины. Несмотря на то, что почти с нуля развивают свой бизнес в сфере услуг – Антон – технический мастер широкого профиля, а Катерина – интернет-маркетологиня, пытаются экономить и даже инвестировать. Есть не очень большие, однако все равно сбережения — в гривнах и в двух самых популярных валютах.

Когда узнали, что NovaPay, платежными услугами которой они пользуются, выпустила и продает собственные корпоративные облигации, задумались о том, чтобы таким образом сохранить и приумножить собственные средства. "Ведь когда деньги доступны, возникает большое желание их потратить", – шутит Катерина. Антон добавляет, что ему, когда он покупал ценные бумаги, было важно, что деньги не будут лежать без дела, а будут работать на украинскую экономику.

Гарантированная прибыль. Сколько можно заработать на облигациях NovaPay

Виннитчанин Игорь Саенко работает менеджером на одном из местных заводов. Ежедневно его работа подразумевает нацеленность на результат, а руководство требует высокой производительности. Такие же требования он сам предъявляет и к личным финансам – хочет, чтобы средства можно было сохранить легко и надежно. Еще было бы неплохо заработать.

До февраля 2022 года Игорь активно изучал рынок ценных бумаг и даже приобрел себе акции нескольких международных компаний. Однако с началом полномасштабного вторжения возможность таких инвестиций в Украине – на паузе. Сейчас у мужчины есть депозиты в одном из банков, однако в условиях инфляции доходность по вкладу желает лучшего.

Также Игорь активно инвестирует в ОВГЗ, для него оказалось хорошим инструментом поддержать государство и получить доход с привлекательными процентными ставками. Когда мужчина узнал про корпоративные облигации NovaPay, решил рассмотреть и этот инструмент как возможность диверсификации средств.

"Когда думал, куда вложить деньги надежно, обратил внимание и на облигации NovaPay. Нова пошта и вся группа компаний уже давно имеет хорошую репутацию на рынке. Никогда не забуду, как отправлял весной 2022 года посылки родственникам в частично заблокированный врагом Киев, и НП делали что-то невероятное, доставляя максимум за два дня. В надежности NovaPay я тоже не сомневаюсь", – объясняет свой выбор мужчина.

NovaPay стала первой частной компанией в Украине, которая в военное время выпустила корпоративные облигации с публичным предложением. В 2023 году компания разместила три выпуска облигаций (серии А, В и С) по 100 млн грн каждый, а весной этого года – еще серии облигаций D, E и F, так же по 100 млн грн.

Выбирая сумму средств, которую он мог бы инвестировать, Игорь Саенко решил выбрать "золотую середину" для себя – 25 тысяч гривен. Сроком, на который решил вложить, избрал шесть месяцев.

"В приложении я просто выбираю срок инвестиций и сумму средств. Сразу вижу, какой доход я получу. Например, с моих 25 тысяч гривен, вложенных на 6 месяцев, сумма прибыли к уплате налогов составит 2 119,18 грн. Так или иначе, я все равно привык откладывать из зарплаты какую-то сумму средств – когда-то меньше, когда-то больше. А инвестировать – по сути это тоже самое, только с покупкой облигаций от NovaPay я выбираю не только сохранение денег, но и дополнительный доход", – объясняет свой выбор Игорь.

"Я бы посоветовал это всем украинцам – потому что важно поддерживать украинский бизнес, особенно сейчас. Интересно может быть тем, кто получил премию, дополнительный доход. Или просто откладывает зарплату. Для меня это важно тем, что эти средства не лежат где-то в коробке. Пока вы ждете своей прибыли от инвестиций, они в обращении, помогают бизнесу и государству функционировать", – говорит он.

Важно помнить, как и по любому другому инвестиционному инструменту, доход по облигациям должен быть задекларирован.

*эмитент облигаций – ООО "НоваПей Кредит"