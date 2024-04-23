От денежных переводов до скидок на почте: тест-драйв приложения NovaPay

Украинцы рассказывают о собственном опыте использования удобного приложения NovaPay, с помощью которого можно делать платежи и переводы, оформлять посылки в кредит и везде рассчитываться с помощью телефона.

NovaPay, входящая в группу компаний NOVA (Нова пошта), – первая небанковская компания, запустившая в Украине финансовое мобильное приложение. С его помощью можно делать переводы, экономить и даже инвестировать. От оформления посылки в кредит до получения скидок на услуги отправки и наложенных платежей за отправления, доставляемые Нова пошта, – приложение помогает решить самые разные задачи.

OBOZ.UA расспросил украинцев из разных городов, чтобы узнать их мнение: какие фишки приложения для них самые важные и как пользоваться им с максимальной выгодой.

Экономия времени и удобство: что дает платежная карта NovaPay

Николай живет в Киеве с начала 2000-х. Сколько себя помнит – все время находится в движении. Работает над несколькими проектами одновременно, график планирует на несколько недель вперед. Мужчина говорит, что постоянно ищет новые инструменты для удобства жизни, имеет не менее четырех банковских приложений и тестирует инновационные продукты. Когда впервые услышал о финансовом приложении NovaPay, сразу же решил испытать его.

"Для начала тестирования я загрузил приложение NovaPay на свой смартфон, это можно сделать в Google Play или App Store. Зарегистрироваться в приложении удалось за несколько минут, пока заваривал себе утренний кофе. Это была быстрая регистрация с помощью приложения "Дія". После этого – мгновенный допуск меня как физлица ко всем функциям приложения", – рассказывает мужчина.

Николай имеет основную зарплатную карту в украинском банке, однако после открытия виртуальной платежной карты NovaPay он быстро понял, что это не просто платежный инструмент, но и ключ ко многим удобствам.

Самым большим преимуществом NovaPay для мужчины стали выгодные тарифы. "Приложение в моем смартфоне уже три месяца, и все это время значительную часть финансовых операций осуществляю именно в нем, ведь все платежи и переводы сейчас – без комиссий или переплат. Меня не волнует перелимит в переводах с карты на карту, для моих ежемесячных потребностей хватает порога, установленного компанией. К тому же переводы по IBAN не лимитируются", – делится киевлянин.

Николай рассказывает, что карту NovaPay легко и быстро можно пополнить, перечислив средства с зарплатной карты без комиссий и переплат. Или наличными в любом отделении Нова пошта.

Также он пользуется услугой перевода денег в отделение друзьям или родственникам, у которых нет банковской карты или банковской программы.

"Еще одна крутая функция для меня – то, что я могу перевести деньги на любое отделение Нова пошта*. Это очень удобно, ведь моя бабушка живет в селе на Полтавщине, где нет отделения банка, а в ближайший банкомат идти не очень удобно. Однако близко к ней находится сельское отделение Нова пошта.

Как оформить посылку в кредит в приложении

Екатерина – молодая женщина из Харькова. Четыре года назад она открыла собственное небольшое кафе. Сейчас Харьков снова обстреливают, а перебои со светом для горожан, к сожалению, стали уже привычной историей. Чтобы продолжать вести бизнес, Екатерина решила приобрести генератор для своего заведения. Это обеспечит независимое питание при отключении электроэнергии. После изучения разных вариантов она поняла, что покупка нового генератора необходимой мощности, даже под выплату, – для нее дороговато. Но нашла нужный б/у прибор, который был в очень хорошем состоянии. Его продавала семья из Львовской области.

"Раньше при отсутствии света приходилось закрывать кофейню, ведь кофемашина не работала, продукты в холодильниках портились, – рассказывает женщина. – Но работать надо, и вот наконец-то я нашла самое выгодное предложение генератора. Вместо того, чтобы откладывать покупку из-за отсутствия денег, я воспользовалось предложением от NovaPay "Посилка в кредит". Это позволило купить необходимый генератор, пока он был в наличии.

После общения с семьей, продававшей устройство, и уточнения всех необходимых параметров Екатерина выбрала доставку наложенным платежом на отделение Нова пошта. Когда генератор приехал в отделение, она получила уведомление и через приложение NovaPay оформила кредит. Необходимую сумму продавцу уплатило NovaPay* сразу после получения посылки, а Екатерина возвращает средства компании в течение 12 месяцев.

"Выплачивать за кредит в NovaPay очень удобно. К тому же я не боюсь просрочить оплату, потому что создала шаблон платежа и настроила автосписание с карты равными частями. Теперь ежемесячно в один и тот же день кредит оплачивается автоматически, я просто проверяю, что на счету достаточно денег. В то же время генератор уже работает и очень спасает во время отключений", – делится Екатерина.

*Кредит предоставляет ООО "НоваПей Кредит", входящее в группу компаний NOVA (Нова пошта) и имеющее необходимую лицензию НБУ. Ставка составляет 0,00001% годовых, комиссия по обслуживанию – 2,5% в месяц (реальная годовая процентная ставка – 65,86%). Кредит нужно выплачивать равными частями каждый месяц в течение года, но можно погасить и досрочно в любое время и без дополнительных комиссий.

20% выгоды на услуги доставки и наложенного платежа ежемесячно

Марина, 45 лет, проживает в Житомирской области. Она регулярно покупает товары онлайн и пользуется услугами Нова пошта для доставки. Ежемесячно женщина получает по меньшей мере десять посылок, поэтому не отказалась бы сделать этот процесс более удобным и выгодным.

"На отделении мне сказали, что с приложением NovaPay на расходах на доставку можно сэкономить. Я загрузила приложение в свой смартфон и теперь получаю выгоду – для оплаты услуг доставки, – рассказывает Марина. – Как только я зарегистрировалась в приложении, сразу увидела интересное предложение: 20% выгоды на шесть посылок. Имею максимум 50 гривен за одну оплату одной посылки, но мне этого как раз и достаточно.

Женщина рассказывает, что имеет эти 6 выгод по 20% ежемесячно. Максимальная выгода для 6 посылок составляет 300 гривен. Скидка применяется автоматически только при оплате услуг доставки в приложении NovaPay картой NovaPay. Теперь Марина пользуется своим фиолетовым приложением каждый раз, когда оплачивает доставку.

Как только посылка отправлена, Марина получает пуш-уведомление: "К вам следует посылка" – и может оплатить доставку в приложении, не дожидаясь ее прибытия. Затем за минуту забирает посылку в отделении, не тратя свое время на идентификацию и оплату. Иногда Марина заказывает посылки наложенным платежом, которые также оплачивает в приложении. Если после осмотра посылка не подошла – деньги автоматически возвращаются на карту.

Однако только оплатой за доставку Марина не ограничивается – использует карту и в обычном магазине. Платежи проходят не хуже банковских!

"Пополнение мобильного, возможность уплатить налоги, оплатить услуги интернета и телевидения, а также сделать доброе дело, перечислив 20 гривен на благотворительность, – все это я могу делать в одном приложении", – говорит Марина.

Узнать обо всех функциях приложения NovaPay лучше, протестировав его самостоятельно, а загрузить приложение можно по ссылке.

*платежные услуги на основании соответствующей лицензии НБУ предоставляет ООО "НоваПей", входящее в группу компаний NOVA (Нова пошта). Ежемесячные оплаты за "Посилку в кредит" без напоминаний, быстро и удобно. Ежемесячные оплаты за "Посилку в кредит" без напоминаний, быстро и удобно