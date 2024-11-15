Кабмин обновил правила выплат украинским военным: что изменилось

Кабинет министров внес правки в постановления, регламентирующие выплаты военнослужащим. В частности, была добавлена категорию граждан, выполняющих боевые задания на территории государства-агрессора.

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Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук. Он отметил:

Те, кто осуществляет меры по обеспечению обороны страны на территориях государства-агрессора будут получать 100 000 грн в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях. Также предусматривается единовременная выплата в 70 000 грн за каждые 30 дней выполнения заданий (суммарно вычисленных).

страны на территориях государства-агрессора будут получать 100 000 грн в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях. Также предусматривается единовременная выплата в 70 000 грн за каждые 30 дней выполнения заданий (суммарно вычисленных). Сотрудники ГСЧС, НАБУ, полиции при нахождении на территории государства-агрессора будут получать 100 000 грн в расчете на месяц пропорционально времени участия в таких действиях.

Кроме того, в связи с ранением на территории государства-агрессора предусматривается дополнительное вознаграждение в 100 000 грн. А в случае гибели на территории государства-агрессора при выполнении боевого задания родственники имеют право на единовременную выплату в 15 млн грн.

Также, отметил Мельничук, на военнослужащих, выполняющих задачи на территории государства-агрессора, распространяется льготы на налогообложение военным сбором.

Кому предусмотрены "боевые" выплаты

В целом же, согласно Постановлению Кабинета министров №168 и приказу министра обороны Украины №260, для украинских военнослужащих на период действия военного положения введены дополнительные выплаты. Это стало важной частью денежного довольствия, поскольку позволяет военным, рискующим своей жизнью, поддерживать благосостояние семьи. В зависимости от места и специфики выполнения боевых задач выплаты делятся на следующие категории:

100 тыс. грн – получают те, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовой или выполняет задачи по огневому поражению врага. Это ракетчики, артиллеристы, подразделения противовоздушной обороны, а также военные, находящиеся в плену или на лечении после ранений;

– получают те, кто непосредственно участвует в боевых действиях на передовой или выполняет задачи по огневому поражению врага. Это ракетчики, артиллеристы, подразделения противовоздушной обороны, а также военные, находящиеся в плену или на лечении после ранений; 50 тыс. грн – выплачивают тем, кто осуществляет оперативное управление подразделениями и выполняет боевые или специальные задания вне районов боевых действий;

– выплачивают тем, кто осуществляет оперативное управление подразделениями и выполняет боевые или специальные задания вне районов боевых действий; 30 тыс. грн – насчитывают военным, занимающимся логистикой, разминированием, управлением группировками войск и обеспечением критической инфраструктуры. Это также касается тех, кто занимается интенсивной подготовкой к ведению боевых действий;

– насчитывают военным, занимающимся логистикой, разминированием, управлением группировками войск и обеспечением критической инфраструктуры. Это также касается тех, кто занимается интенсивной подготовкой к ведению боевых действий; 70 тыс. грн – выплачивается тем, кто напрямую выполняет боевые задания на "нуле" – линии столкновения. Эта сумма является дополнительной к основным "боевым" и накапливается, когда военнослужащий суммарно проводит 30 дней на передовой.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине военные теперь смогут самостоятельно определять, кому будут поступать выплаты в случае их пропажи без вести или плена. Такое новшество дает защитникам больше контроля за обеспечением их близких в критических ситуациях.

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