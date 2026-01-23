Изнурительная темнота и курица по 700 грн: украинка раскрыла недостатки жизни в стране ЕС

Исландия известна своими ледниками, гейзерами и черными базальтовыми пляжами. Впрочем, некоторые особенности этой страны, такие как высокие цены, преграды при поиске работы и климат, могут заставлять украинцев отсюда уезжать.

Видео дня

Об этом сообщила в TikTok украинка Лина Кондесь (@linakondes22). Она вместе с семьей переехала в Исландию в 2025 году.

Работа

В первую очередь Лина выделила исландский рынок труда. По ее словам, найти работу довольно тяжело, поскольку конкуренция в этой стране большая, а украинцам приходится бороться за места с исландцами и мигрантами, которые знают английский и исландский. "Но если очень хочешь, работу найдешь", – уверяет девушка.

Цены

Также блогерша отметила высокие цены в Исландии – особенно по сравнению с украинскими. В то же время она признает, что цены соответствуют местным зарплатам.

"Цены на жилье и продукты кусаются. Двухкомнатная квартира в столице или окрестностях стоит около 2000 евро, а за килограмм куриной грудки можно отдать примерно 700 гривен. Конечно, если сравнивать эти цены с зарплатой, то жить можно", – говорит Лина.

В другом видео она показала "распаковку" на 9000 исландских крон (около 3000 грн). Ее список покупок состоял из:

картофель (2 кг) – 231 грн;

макароны (1 кг) – 96 грн;

туалетная бумага (18 рулонов) – 417 грн;

мюсли (1 кг) – 193 грн;

молоко (1 л) – 116 грн;

хинкали (2 упаковки по 400 г) – 430 грн;

печенье (150 г) – 55 грн;

ватные палочки – 49 грн;

щетка-липучка для одежды – 40 грн;

сахар (1 кг) – 62 грн;

белый рис (1 кг) – 96 грн;

сосиски (упаковка) – 371 грн;

тушка цыпленка бройлера – 424 грн;

ореховая паста типа "нутелла" – 165 грн;

упаковка стирального порошка – 205 грн;

2 "чупа-чупса" – 79 грн.

Климат

Из-за своего расположения Исландия имеет очень специфический климат – ветер, мелкий дождь не понравятся людям, которые любят солнце. "Ветер, мелкий дождь, морось делают дни дискомфортными, а зимой здесь почти постоянная ночь, темнота истощает", – отметила Лина.

Зато к преимуществам этой страны девушка отнесла низкий уровень преступности, высокое качество жизни, доброту и человечность исландцев, красивую природу, отсутствие очередей и экологичность.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в Европейском Союзе продолжает увеличиваться количество украинских беженцев. В ноябре их было зарегистрировано 4,33 млн человек – это на 30,5 тыс. человек (0,7%) больше октябрьского показателя. Впрочем, во Франции их стало меньше на 835 человек.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!