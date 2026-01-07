Изменил декларацию после проверки НАПК: черкасский депутат Евпак внес данные об активах на 49 млн грн

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило в декларации за 2024 год депутата Черкасского городского совета от партии "Голос" Виктора Евпака недостоверные сведения на более 49 млн грн. После завершения проверки чиновник подал уточненную декларацию и дополнительно задекларировал "неучтенные" активы и доходы.

Видео дня

Об этом свидетельствует декларация Евпака, размещенная в государственном реестре. Также НАПК публиковало справку о результатах проверки декларации черкасского депутата.

Какие нарушения установило НАПК

Как говорится в документе НАПК, общая сумма расхождений в декларации депутата составила более 49,2 млн грн. В частности, по данным агентства, Евпак не указал:

жилой дом в Черкассах ориентировочной стоимостью почти 9 млн грн ;

ориентировочной стоимостью почти ; дивиденды от собственных компаний, зарегистрированных в США, на сумму около 39,4 млн грн.

В НАПК уточнили, что речь идет о дачном доме, который депутат приобрел и впоследствии расширил. Сам Евпак объяснил отсутствие этого объекта в декларации ошибкой. По его словам:

на соответствующей территории расположено несколько принадлежащих ему домов ;

; объекты имеют разные регистрационные номера ;

; при заполнении декларации он сверял адреса, однако по невнимательности пропустил информацию о еще одном доме.

Что касается дивидендов, то, по словам Евпака, средства были получены от его ІТ-компаний, зарегистрированных в США. А в декларацию он их не внес, т.к. думал, что декларированию подлежат только доходы, полученные в Украине.

По результатам проверки в НАПК пришли к выводу, что в действиях депутата Черкасского городского совета усматриваются признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины – декларирование недостоверной информации.

При этом признаков незаконного обогащения не зафиксировано. Обоснованный вывод по результатам проверки агентство направило в Национальную полицию Украины для дальнейшего рассмотрения.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские депутаты, таможенники, судьи, правоохранители массово скрывают свои декларации. В частности, только за 2025 год удаленными из открытого доступа оказались декларации депутатов сельских советов, работников сервисной службы, таможенников, судей, правоохранителей, бывших чиновников и даже кандидатов на должности.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!