Чиновники "уходят в тень". Украинские депутаты, таможенники, судьи, правоохранители массово скрывают свои декларации – NGL.media

После начала полномасштабной войны Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало скрывать некоторые имущественные декларации. Объясняется это соображениями безопасности – ведь речь, в частности, идет о военнослужащих. Впрочем, журналистам удалось выяснить, что в целом, перечень оснований для засекречивания деклараций "значительно больше и, похоже, не всегда оправдан". В частности, только за 2025 год удаленными оказались декларации депутатов сельских советов, работников сервисной службы, таможенников, судей, правоохранителей, бывших чиновников и даже кандидатов на должности.

Об этом говорится в материале NGL.media. Там отметили: скрывают также декларации родственников тех, кто должен подавать такие документы.

"То есть если, к примеру, ваш муж, брат, сын или дочь служат в армии, а вы работаете судьей в мирном городе – вашу декларацию также могут скрыть", – объяснили аналитики.

В то же время, подчеркивается: закрытие доступа к декларациям – не только начиная с 2022 года, но и всем, которые были поданы ранее – происходит не автоматически, а после соответствующего обращения руководителя органа власти. При этом, утверждается, проверка обоснованности оснований для удаления деклараций не проводится, поскольку НАПК "проверяет только соблюдение формальных требований"

"Если же основания для сокрытия деклараций теряют актуальность и риски безопасности исчезают, НАПК должно вернуть их в публичный доступ. Однако для этого снова нужно отдельное обращение, поскольку НАПК самостоятельно не отслеживает изменения", – акцентируют аналитики.

Скрыты тысячи деклараций

В целом же, отмечается в материале, точной статистики количества скрытых деклараций нет. Однако по подсчетам авторов материала, только в 2025 году из публичного доступа были удалены декларации 5 352 человек, которые вместе подали 6 836 документов.

"При этом оказалось, что возможностью скрыть декларации пользуются люди, чья работа вряд ли предусматривает значительный риск – например сотрудники Нацбанка и налоговой службы или специалисты казначейской службы. Или же работники архива, киевского зоопарка или президентского оркестра", – констатируется в материале.

Скрывают незаконное обогащение?

Вместе с тем, обращают внимание авторы материала, отдельные скрытые декларации имеют признаки незаконного обогащения. К таким, по словам аналитиков, относятся декларации экс-главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака:

Он – бывший военный и высокопоставленный чиновник СБУ.

В октябре был назначен руководить новосозданной Одесской городской военной администрацией.

"Согласно декларации, у него с женой нет собственной недвижимости. Во время работы в Днепре он арендовал дом в коттеджном городке "Золотые ключи", расположенном в пригороде. Стоимость месячной аренды таких домов колеблется от 60 до 110 тыс. грн – то есть около миллиона в год", – говорится в материале.

Также, отмечается, Лысак с супругой арендуют сразу 4 авто – однако стоимость этого не указывают. Речь идет об:

Mercedes-Benz S 500.

Toyota Land Cruiser.

Volkswagen Touareg.

Volkswagen Passat.

"При этом практически единственным доходом супругов в 2024 году стали выплаты от Днепропетровской ОВА – почти 1,1 млн грн. Еще 32 тыс. грн Сергей Лысак получил в прошлом году как преподаватель, а его жена 58 тыс. грн как аспирантка "Житомирской политехники". Они также задекларировали 10 тыс. долларов и 15 тыс. грн сбережений", – констатируют авторы материала.

Также подозрение у них вызвала декларация Ивана Саленкова – заместителя директора территориального управления ГБР в Полтаве. По словам аналитиков:

Он живет в арендованной квартире в Полтаве.

Однако на его жену Наталью Бугаец в Харькове записано немало недвижимости – 4 квартиры, 3 гаража, большой дом в пригороде Харькова.

Саленкову и его жене принадлежат четыре автомобиля.

Ими являются Lexus RX-200T, Mercedes-Benz GLC, Toyota RAV4 и Nissan Cefiro.

В 2024 году Саленков заработал почти 2,5 млн грн, а также получил 131 тыс. грн пенсии и более 30 тыс. грн процентного дохода от "Ощадбанка" и "ПриватБанка".

Жена Саленкова получила 77 тыс. грн зарплаты от Харьковского педуниверситета и еще более 2 млн грн как проценты, дивиденды и доходы от отчуждения ценных бумаг.

В целом супруги задекларировали более 12 млн грн, 300 тыс. долларов и 242 тыс. евро в качестве сбережений.

Еще 300 тыс. евро, отмечается, жена Саленкова заняла его отцу Владимиру, а точнее его болгарской компании "ДВ БИЛД ЕООД", которая, "согласно болгарскому реестру, занимается строительством в Софии".

"Ранее НАПК выяснило, что в декларации за 2023 год Саленков указал недостоверные сведения на сумму более 2,1 млн грн, что подпадает под действие ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (Декларирование недостоверной информации. – Ред.). Однако NGL.media не удалось найти подтверждение, что он хоть как-то был наказан за это нарушение", – констатировали аналитики.

В свою очередь, отмечается, начальник поста Киевской таможни Руслан Малюга за 2024 год задекларировал земельный участок и дом в Броварах площадью 228 кв.м. В то же время, его жена Леся владеет квартирой в Броварах площадью 59 м2, а сын Иван – 54-метровой квартирой в Киеве.

Кроме того, подчеркивается, в прошлом году Малюга получил в подарок еще одну квартиру в Киеве площадью почти 70 "квадратов" и стоимостью 1,7 млн грн. А его жена купила авто Volkswagen Tiguan 2022 г.в. за 1,1 млн грн.

"При этом совокупные доходы супругов в прошлом году едва составили те же 1,1 млн грн... В Киевской таможне утверждают, что декларация Руслана Малюги скрыта, поскольку его жена присоединилась к ВСУ, а изъятие декларации из реестра "никоим образом не имеет целью сокрытие доходов или избежание финансовой прозрачности". Правда, на вопрос о происхождении средств на приобретение имущества ответить отказались", – акцентируют авторы материала.

