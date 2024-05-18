Итальянское правительство собирается на совещание: Россия решилась на самый большой арест активов банка из ЕС

Российский суд арестовал активы итальянского банка UniCredit на 463 млн евро. Это стало самой большой конфискацией активов банка из ЕС в РФ. Итальянский суд собирается 20 мая на совещание для обсуждения ситуации.

Как пишет Reuters, накануне Европейский центральный банк сказал кредиторам еврозоны, совершающим операции в стране, ускорить свои планы по выходу из РФ. Российский суд постановил наложить арест на активы, счета и имущество UniCredit, а также на акции двух дочерних компаний в рамках иска по прекращенному газовому проекту с участием итальянского банка.

Решение арбитражного суда Санкт-Петербурга обойдется в 462,7 миллиона евро ($503 миллиона) в ценных бумагах, недвижимости и счетах, принадлежащих UniCredit, а также на 100% акций UniCredit Leasing и UniCredit Garant. Эти две компании являются дочерними компаниями AO UniCredit Bank, российского подразделения итальянской группы, активы которого на конец 2023 года составили 8,67 миллиарда евро.

Банк был одним из кредиторов-гарантов по контракту на строительство газоперерабатывающего завода в России с немецким Linde, разорванным из-за санкций Запада. Когда проект был остановлен, Санкт-Петербургский РусХимАльянс, совместное предприятие, которое на 50% принадлежит российскому газовому гиганту "Газпром", произвел предоплату в 2 миллиарда евро. UniCredit выдала часть гарантийного пакета в пользу "РусХим" от имени Linde.

Верховный суд Великобритании обязал "РусХим" прекратить судиться с UniCredit в России из-за прекращения газового проекта. Но российский суд отклонил юрисдикционную защиту UniCredit и назначил слушания на второй квартал. РусХим обратился в суд Санкт-Петербурга после подключения схемы гарантий, требуя требования об оплате, которые UniCredit не смогла выполнить из-за санкций.

Как ранее писал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин получил "союзника внутри ЕС" – правительство премьер-министра Виктора Орбана. Россия платит за эту помощь дешевым газом и участием в расширении единственной в Венгрии атомной электростанции.

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