"Союзник Путина внутри ЕС": Венгрия все еще получает российский газ и помощь в энергетике от РФ 

Российский диктатор Владимир Путин получил "союзника внутри ЕС" – правительство премьер-министра Виктора Орбана. Россия платит за эту помощь дешевым газом и участием в расширении единственной в Венгрии атомной электростанции.

Об этом говорится в публикации Bloomberg Так, Орбан поддерживает тесные связи с Путиным: венгерский лидер встретился со российским диктатором в Пекине в октябре прошлого года. "Это предоставило Путину союзника внутри ЕС, который неоднократно задерживал финансовую помощь Украине, угрожал сорвать переговоры Киева о членстве в блоке и даже более чем на год откладывал вступление Швеции в НАТО", – говорится в публикации.

Россия "платит" за такой союз помощью в энергетики. Венгрия – одна из немногих стран ЕС, которые все еще получают российский газ, а российская атомная корпорация "Росатом" сохраняет ведущую роль в расширении своей единственной атомной электростанции. Между тем, Орбан, провозгласивший себя образчиком "нелиберальной демократии", получает поддержку своей идеологической альтернативы международному порядку, возглавляемому США.

Отметим, Путин завершает поездку в Китай, его связи с президентом Си Цзиньпином привели к развитию торговли и усилению координации в сфере обороны. Несмотря на масштабные санкции, заморозку зарубежных активов РФ, ордер на арест Путина от Международного уголовного суда, РФ все еще удается сохранять связь с некоторыми странами.

Среди таких стран издание также назвало Саудовскую Аравию, Турцию, Иран, Индию, Бразилию, Южную Африку.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия выбрала Одессу одной из главных целей для ударов ракетами и ударными дронами, чтобы сорвать функционирование морского коридора. Речь идет о коридоре, созданном Украиной после того, как Москва вышла из Черноморской зерновой инициативы.

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