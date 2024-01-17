Гринкевичу и его сыну сообщили о подозрении: им грозит 12 лет тюрьмы
Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, а также членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. По имеющимся данным, речь идет о скандальном Игоре Гринкевиче, а также его сыне. Им, как и их сообщникам, грозит до 12 лет лишения свободы.
Как рассказали в самом Бюро, 5 членам преступной организации сообщено о подозрении в:
- создании и участии в преступной организации;
- завладении чужим имуществом путем мошенничества, совершенном преступной организацией в условиях военного положения в особо крупных размерах.
В настоящее же время, отмечается, члены преступной организации задержаны. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.
При этом подчеркивается: также следователи ГБР устанавливают полный круг лиц, причастных к уголовному правонарушению. В том числе "проверяется информация в отношении должностных лиц Министерства обороны Украины".
Детали скандала
В конце декабря 2023 года Госбюро расследований (ГБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, который предлагал взятку в 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.
Само же производство касалось сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. Однако:
- многие контракты не были выполнены;
- некоторые выполнены не в полном объеме или по завышенным ценам.
"В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это нанесло ущерб бюджету, по предварительным оценкам, на 1,2 млрд грн и, соответственно, привело к срыву поставок", – рассказали тогда в Бюро.
Позже Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн. А также арестовали имущество его семьи и подконтрольных ему компаний.
Минобороны отказалось от сотрудничества с Гринкевичами
В Министерстве обороны заявили, что расторгают все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. По словам замминистра Виталия Половенко, решение было принято после общественной огласки дела.
"Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерством обороны было сразу принято решение о разрыве заключенных договоров", – сказал замминистра. Таким образом, МО не только не будет заключать новые контракты с Гринкевичами, но и остановит действие уже существующих договоренностей. В основном это договоры на поставку одежды для военных, часть которых все равно не была выполнена.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и ГБР разоблачили бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн бюджетных гривен.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!