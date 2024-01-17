Гринкевичу и его сыну сообщили о подозрении: им грозит 12 лет тюрьмы

Сотрудники Госбюро расследований (ГБР) сообщили о подозрении одному из крупнейших поставщиков Министерства обороны, а также членам преступной организации, нанесшим государственному бюджету Украины ущерб почти на миллиард гривен. По имеющимся данным, речь идет о скандальном Игоре Гринкевиче, а также его сыне. Им, как и их сообщникам, грозит до 12 лет лишения свободы.

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Как рассказали в самом Бюро, 5 членам преступной организации сообщено о подозрении в:

создании и участии в преступной организации;

завладении чужим имуществом путем мошенничества, совершенном преступной организацией в условиях военного положения в особо крупных размерах.

В настоящее же время, отмечается, члены преступной организации задержаны. Также решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: также следователи ГБР устанавливают полный круг лиц, причастных к уголовному правонарушению. В том числе "проверяется информация в отношении должностных лиц Министерства обороны Украины".

Детали скандала

В конце декабря 2023 года Госбюро расследований (ГБР) задержало одного из крупнейших поставщиков Минобороны. Речь шла о львовском бизнесмене Игоре Гринкевиче, который предлагал взятку в 500 тыс. долларов одному из руководителей Главного следственного управления ГБР за содействие в возвращении имущества, изъятого у подконтрольных ему компаний в ходе расследования.

Само же производство касалось сделок с закупками одежды и белья для ВСУ. Компании бизнесмена выиграли 23 тендера на поставку Минобороны одежды более чем на 1,5 млрд грн. Однако:

многие контракты не были выполнены;

некоторые выполнены не в полном объеме или по завышенным ценам.

"В ходе следствия было установлено, что к выполнению оборонных заказов были привлечены подконтрольные бизнесмену предприятия, ранее занимавшиеся строительством и не имеющие надлежащих производственных, складских и других мощностей для изготовления и хранения вещевого имущества для нужд Министерства обороны Украины. Это нанесло ущерб бюджету, по предварительным оценкам, на 1,2 млрд грн и, соответственно, привело к срыву поставок", – рассказали тогда в Бюро.

Позже Гринкевичу избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в размере 429,44 млн грн. А также арестовали имущество его семьи и подконтрольных ему компаний.

Минобороны отказалось от сотрудничества с Гринкевичами

В Министерстве обороны заявили, что расторгают все договоры с компаниями, связанными со скандальными Гринкевичами. По словам замминистра Виталия Половенко, решение было принято после общественной огласки дела.

"Позиция такова, что после публикации в СМИ Министерством обороны было сразу принято решение о разрыве заключенных договоров", – сказал замминистра. Таким образом, МО не только не будет заключать новые контракты с Гринкевичами, но и остановит действие уже существующих договоренностей. В основном это договоры на поставку одежды для военных, часть которых все равно не была выполнена.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее СБУ и ГБР разоблачили бывшего замминистра обороны на очередной коррупционной схеме. Вместе с сообщниками в 2022 году он закупил для украинских военных партию некачественных бронежилетов, растратив более 948 млн бюджетных гривен.

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