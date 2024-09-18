Графики отключения электроэнергии: энергетики обратились ко всем и назвали важные часы

В Украине 18 сентября не планируется отключать электроэнергию. Однако энергетики обратились к украинским с просьбой сократить потребление в определенные часы.

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Об этом говорится в заявлении "Укрэнерго". "Пожалуйста, пользуйтесь электроэнергией бережливо в вечерние часы максимального потребления. Не включайте несколько мощных электроприборов одновременно с 16:00 до 22:00", – говорится в заявлении.

В Минэнерго также просят экономить ток во время утреннего пика: с 7 до 10 утра. "Призываем украинцев продолжать экономно и ответственно потреблять электроэнергию, особенно в пиковые часы - с 7:00 до 10:00 и с 18:00 до 22:00, уменьшая колебания потребления, влияющих на работу энергосистемы", - отметили в ведомстве.

Благодаря усилиям энергетиков ситуация в энергосистеме остается стабильной, однако значительные повреждения, нанесенные массированными атаками врага, в том числе одной из самых больших атак на энергетику 26 августа, и дальше усложняют работу энергосистемы. К тому же, российские войска не прекращают ежедневных обстрелов объектов энергетической инфраструктуры.

Всего с октября 2022 года Россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры. Только в этом году в результате вражеских атак было потеряно 9 ГВт генерирующих мощностей.

Как ранее писал OBOZ.UA, в ряде СМИ распространили информацию о том, что Румыния вроде бы отказалась от помощи Украине и не будет больше экспортировать ток. На самом же деле министр энергетики Румынии Себастиан Бурдужа заявил, что в странах Восточной Европы цены на энергоносители выше, поэтому нужно создавать равные условия и снижать стоимость тока для его страны.

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