Госбанк перестанет начислять пенсию на карту: кому нужно изменить способ выплат до 15 сентября

Части украинцев придетсясменить банк для получения пенсий, субсидий, льгот и других государственных социальных выплат. Причина – государственный Укрэксимбанк прекращает сотрудничество с Пенсионным фондом Украины (ПФУ) в части обслуживания счетов получателей таких выплат. Получателям нужно принять решение не позднее 15 сентября 2026 года.

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Об этом говорится в предупреждении ПФУ. Если получатель не успеет выбрать другой уполномоченный банк и сообщить Пенсионному фонду о новых реквизитах, с 1 октября деньги будут доставляться через "Укрпочту".

Кому нужно сменить банк

Требование касается тех, кто получает через Укрэксимбанк:

пенсию;

жилищную субсидию;

льготы;

другие государственные социальные выплаты от Пенсионного фонда.

Таким получателям необходимо до 15 сентября включительно выбрать другой уполномоченный банк, открыть там счет для выплат и сообщить об этом Пенсионному фонду.

Как сменить банк для получения пенсии

ПФУ предусмотрел два варианта – онлайн или лично. Для дистанционной смены банковских реквизитов нужно зайти на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда и авторизоваться с помощью КЭП или Дія.Підпису.

открыть раздел "Пенсионное обеспечение";

выбрать пункт "Внесение изменений в пенсионное дело";

выбрать заявление об изменении способа выплаты пенсии или банковских реквизитов;

заполнить необходимые данные и добавить документы;

проверить информацию, подписать заявление КЭП и отправить его в ПФУ;

контролировать статус заявления в разделе "Мои обращения".

Второй вариант – обратиться лично в любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины. Там можно подать заявление с реквизитами нового счета.

Что изменится с 1 октября

Укрэксимбанк сообщил о прекращении с 1 октября 2026 года сотрудничества с Пенсионным фондом по банковским счетам получателей пенсий, жилищных субсидий, льгот и других государственных социальных выплат. Поэтому клиентам, которые сейчас получают такие средства через этот банк, нужно заранее определиться с новым учреждением.

Причем недостаточно просто открыть карту в другом банке – об изменении необходимо официально сообщить ПФУ и передать реквизиты нового счета. Если этого не сделать в установленный срок, выплаты не отменят. Однако вместо зачисления на счет их будут осуществлять через почтовые отделения.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы, которым не хватает страхового стажа для назначения пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь. Ее прозвали "социальной пенсией", хотя фактически пенсией она не является.

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