"Социальная пенсия": сколько получат украинцы, которые никогда не работали

Украинцы, которым не хватает страхового стажа для назначения пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь, которую прозвали "социальной пенсией", хотя фактически пенсией она не является. В 2026 году ее гарантированный размер после доплаты составляет 2595 грн в месяц.

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О порядке назначения такой помощи сообщается на сайте Пенсионного фонда Украины (ПФУ). Базово выплата определяется в размере 30% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. При этом с учетом доплаты ее размер не может быть меньше 100% соответствующего прожиточного минимума. В 2026 году это и есть 2595 грн.

Кто получает "социальную пенсию"

Государственную социальную помощь могут назначить людям, которые достигли 65 лет, но имеют менее 15 лет страхового стажа. Пенсия по возрасту им не выплачивается, поскольку они не выполнили минимальное требование для ее назначения. Также человек должен:

постоянно проживать в Украине.

не получать других значительных государственных выплат.

При этом стоит понимать, что размер социальной помощи не рассчитывается в зависимости от бывшей зарплаты или должности, как страховая пенсия. Сумма является фиксированной.

Социальная помощь выплачивается ежемесячно. Пенсионный фонд финансирует пенсии и социальные выплаты до 25-го числа текущего месяца. Фактическая дата поступления денег зависит от графика финансирования и способа получения выплаты. Поэтому средства могут зачисляться получателям в разные дни в течение месяца.

Напомним, именно страховой стаж и уплата взносов имеют ключевое значение для будущей пенсии. Поэтому до достижения пенсионного возраста стоит проверить информацию о стаже в Пенсионном фонде. Если работодатель не уплачивал ЕСВ или сведения о периодах работы были неправильно внесены в реестр, стаж в некоторых случаях можно подтвердить документами.

Стаж для пенсии можно "докупить"

При этом украинцы могут самостоятельно докупить себе страховой стаж, если его не хватает для будущей пенсии. Провести такую операцию можно как для себя, так и для другого получателя – например, дети могут заплатить за стаж родителей.

Договор о покупке стажа заключается с Пенсионным фондом. По сути, существует два типа договоров о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования.

Первый – более дешевый, но более длительный способ решить вопрос выхода на пенсию. Он заключается на конкретный срок, раньше которого выйти на пенсию нельзя. Оплата производится раз в месяц. Договор можно заключить на период не менее года и до 5 лет. И выйти на пенсию можно только после окончания срока его действия.

В этом случае сумма добровольного пенсионного взноса не должна быть меньше размера минимального страхового взноса. Он определяется как 22% от размера минимальной заработной платы. То есть, чтобы в сентябре 2026 года в страховой стаж был засчитан один полный месяц, нужно уплатить 1902,34.

Второй вид договора о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования позволяет однократно докупить недостающий страховой стаж и сразу же выйти на пенсию, не дожидаясь окончания года или более длительного срока. По нему можно докупить страховой стаж как за 1-2 месяца, так и за год или максимум за 5 лет.

Такой вид договора позволяет быстрее решить вопрос покупки необходимого стажа, но он вдвое дороже предыдущего варианта – платить за месяц нужно минимум 44% от минимальной зарплаты. В 2026 году это 3804,68 грн за один месяц.

Для приобретения стажа необходимы следующие документы:

заполненное заявление о добровольном участии в системе общеобязательного государственного социального страхования или о добровольном участии в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования (единовременная уплата единого взноса) по форме согласно приложению 3 к Инструкции;

копия трудовой книжки (при наличии);

выписка из системы персонифицированного учета (ОК-5);

копия документа, удостоверяющего личность (например, паспорта).

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине зафиксировали пенсионную несправедливость. Средняя разница в выплатах составляет около 2 тыс. грн на человека.

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