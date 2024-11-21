Глава МСЭК из Жмеринки успел уйти на пенсию до скандала: его жена купила элитное авто и жилье в Ужгороде, а врач зарегистрировал алкогольную ТМ со своим именем

Вскоре все сотрудники медико-социальных комиссий (МСЭК) останутся без работы. Из-за ряда скандалов уже сейчас уволили некоторых руководителей МСЭК в регионах. А действующие члены активно подают заявления об увольнении по собственному желанию. OBOZ.UA проанализировал последние декларации ряда уже бывших членов МСЭК. Некоторые из них накануне увольнения потратили миллионы гривен на приобретение авто, недвижимости.

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К примеру, в прошлом году жена главы Жмеринской МСЭК приобрела авто Mercedes-Benz GLS 350 и квартиру в ужгородской новостройке. Это едва ли не лучшее место для инвестиций во время войны: цены на жилье в Ужгороде взлетели в разы. О том, какое имущество успела приобрести семья главы местного МСЭК и как врач заработал себе на обеспеченную старость, читайте в материале OBOZ.UA.

Глава Жмеринской межрайонной МСЭК 71-летний Юрий Драчевский успел уволиться еще до коррупционных скандалов и масштабных проверок. Декларацию перед увольнением он подал за период до 30 ноября 2023 года. И врач и его жена уже получают пенсии. Уже бывший глава местной МСЭК на заслуженном отдыхе в среднем получает от Пенсионного фонда 13,5 тыс. грн. Его жена Людмила, работая нотариусом в Жмеринке и имея относительно высокий доход (в прошлом году – в среднем 59 тыс. грн в месяц) заработала на пенсию в 17,3 тыс. грн.

Супруги пенсионеров имеют большой дом площадью 320 квадратов в Жмеринке, три авто и даже инвестируют в недвижимость. Но это не помешало оформить помощь из государственного бюджета. Драчевский в прошлом году получил 21,6 тыс. грн субсидии. Но, вероятно, право на помощь семья лишилась еще в мае 2023-го. По правилам субсидию не платят тем, кто за один раз потратил более 50 тыс. грн. А семья бывшего МСЭК в прошлом году тратила огромные суммы.

Людмила Драчевская летом приобрела черный Mercedes-Benz GLS 350 2017 года выпуска. В декларации стоимость авто не указывается, однако в последних объявлениях такой автомобиль продавали за 47 тыс. долларов. Всего у семьи – три авто и все оформлено на жену. В 2020-м женщина приобрела BMW 216D 2015 года выпуска (сейчас такое авто стоит около 16 тыс. долларов), а в 2021-м – Mercedes-Benz GLE-Class 2017 (стоит около 36 тыс. долларов).

В преддверии пара пенсионеров квартиру площадью 61,5 квадратов в Ужгороде. Стоимость на дату обретения права собственности составляет 276,7 тыс. грн (так указано в декларации). OBOZ.UA удалось найти эту квартиру в реестре прав на недвижимое имущество. Оказалось, что речь идет о новостройке – ЖК "Счастливый". Квартиры в этом доме стоят от 1,2 тысячи долларов (без ремонта) до 1,7 тысячи долларов (с ремонтом) за квадратный метр. То есть, рыночная стоимость квартиры Драчевских от 75 тыс. до 103 тыс. долларов.

В декларации указано, что квартира стоила всего около 10 тыс. долларов. И это двухкомнатная квартира в новом ЖК в одном из самых дорогих городов Украины – Ужгороде. Из-за отсутствия комендантского часа и ракетных обстрелов цены на недвижимость здесь взлетели. Журналист OBOZ.UA пытался связаться с нотариусом и поинтересоваться, как ей удалось вместе с мужем на тот момент главой местного МСЭК приобрести жилье по цене ниже рыночной. Однако дозвониться женщине не удалось.

Врач Юрий Драчевский предпринимательской деятельностью никогда не занимался: в реестрах нет упоминания о его участии в уставных капиталах предприятий, регистрации в качестве физического лица-предпринимателя. Однако врач уже шагнул на пути к продаже напитков собственного алкогольного бренда. Он зарегистрировал торговую маржу "Жмеринская калгановка от Драчевского Юрия Сергеевича". К свидетельству прикреплена указанная запись на фоне портрета врача.

Уже в следующем году все МСЭК ликвидируют, а вместо них Минздрав создаст новые комиссии на базе кластерных больниц. В течение десятилетий некоторые члены МСЭК обогащались за счет коррупции при оформлении инвалидности. В последние несколько лет масштабы схем поражали: инвалидность получали не только для уклонения от мобилизации, схему активно использовали для оформления ранних высоких пенсий прокуроры.

OBOZ.UA не утверждает, что в коррупции были замешаны все члены МСЭК. Легально заработать свое состояние могла и семья Драчевского. Однако ситуация, когда после увольнения члены комиссий, которые все же принимали участие в схемах, не понесут ответственности, недопустима.

По меньшей мере, политическую ответственность также должен понести и министр здравоохранения Виктор Ляшко. Получая указания обратить внимание на коррупцию в МСЭК от СНБО, президента, министр фактически бездействовал. А теперь оказывается, что члены МСЭК увольняются, имея квартиры в элитных районах Киева, недвижимость за рубежом и элитные автопарки.