Германия кардинально изменит правила для украинских беженцев: власти раскрыли план

Германия изменяет подход к украинским беженцам – от них начнут требовать как можно более скорого трудоустройства. При этом от предложений работы украинцам лучше не отказываться – из-за этого возникнут дополнительные трудности. К такому решению немецкую власть подтолкнул, среди прочего, дефицит рабочих рук в самой Германии. Однако в результате украинские беженцы могут перестать массово ехать в ФРН за высокими соцвыплатами.

Об изменении ситуации свидетельствуют сразу несколько громких заявлений немецких топ-чиновников в середине октября, сообщает DW. В частности, это министр труда ФРГ Губертус Хайль и канцлер Олаф Шольц.

"Языковой барьер снижается. Пора идти работать", – отмечал Хайль. "Мы переходим к широкомасштабным действиям для того, чтобы украинские гражданки и граждане, находящиеся в Германии... все вышли на немецкий рынок труда", – днем позже подтверждал Шольц.

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Речь идет об украинцах, которые с начала лета-2022 получали особый статус, который дает право на выплаты помощи, а также на трудоустройство. Считается, что среди таких беженцев в трудоспособном возрасте находится около 480 тыс. человек, 80% из которых женщины.

"Федеральное правительство долго оставляло их в покое. Но теперь те, кто бежал от войны в Украине должны стать более самостоятельными", – отмечало немецкое издание Die Zeit после заявления Хайля.

В частности, требования к получателям помощи станут более жесткими. Украинцы, как и немецкие безработные, теперь будут обязаны регулярно – как минимум раз в 6 недель – отчитываться о своих поисках работы отделениям немецкого агентства по труду (Jobcenter).

Сам Jobcenter также будет включен в процес. Агентство будет активнее предлагать украинцам работу. А вот те, кто откажется от предложенных вакансий, могут потерять часть выплат.

Смена курса вызвана не только опасениями миграционного кризиса, но и проблемой дефицита кадров в самой Германии. Стране срочно нужны работники, и не только высококвалифицированные. Поэтому украинцев призывают искать работу, даже если те не знают языка, а доступные вакансии не совпадают с их специальностью.

Впрочем, с языковым барьером в ФРГ борются на государственном уровне, организовывая языковые курсы. По подсчетам властей, только за последнее время 100 тыс. украинцев окончили обучения, еще столько ще завершит прохождение курсов в ближайшие месяцы.

"Мы хотим, чтобы эти люди быстрее проходили путь от парты на интеграционном курсе до рабочего места. И мы добьемся этого... Мы понимаем, что языковые знания важны. Но они не должны быть совершенны", – заявлял Хайль.

Он также отметил, что на самом деле многие украинцы в Германии действительно собираются трудоустроиться. "Они имеют хорошую квалификацию и хотят работать", – подчеркивал министр.

Его слова подтверждает статистика. Согласно докладу Института исследований рынка труда (IAB), в начале 2023 года 70% украинских беженцев из тех, что еще не нашли работу в Германии, были готовы трудоустроиться. Также аналитики подсчитали, что примерно через год после приезда процент работающих беженцев растет.

Однако пока что в Германии трудоустроено лишь 19% украинцев трудоспособного возраста. В соседних Польше и Чехии этот показатель составляет около 65%. Причиной стало то, что указанные страны постепенно урезали социальную помощь украинцам, а в ФРН – нет.

Так, в Чехии украинцам выплачивают по 200 евро в первые пять месяцев пребывания в стране, а после сумма сокращается до 130 евро. В Польше единоразовая помощь составляет 66 евро, ежемесячную выплату в 110 евро получают только семьи с детьми. А вот в Германии каждый месяц выплачивают 502 евро на взрослого человека и дополнительно 420 евро на ребенка.

Именно из-за этого в 2023 году украинцы из Польши массово уезжали в Германию. Исследования показывают, что беженцев в первую очередь заботит не размер зарплаты в той стране, в которой они находятся, а размер пособий. В качестве причины переезда в ФРН соцвыплаты указали 42% респондентов.

"Вместо того, чтобы стимулировать быстрый поиск работы, власти Германии сосредоточились на языковых и интеграционные курсы, чтобы повысить таким образом шансы (беженцев. – Ред.) на рынке труда", – отмечает Die Welt.

Издание подчеркивает, что в Польше и Чехии украинские беженцы часто заняты "на плохо оплачиваемой работе и, несмотря на свой труд, живут ниже уровня бедности", а в Германии им хотели дать возможность выбрать место, которое соответствует квалификации. "Но на практике, похоже, эта стратегия не сработала", – заключают аналитики.

Впрочем, после изменения подходов в ФРН, поток украинцев может иссякнуть. Это поможет Германии не допустить миграционного кризиса, но в то же время помешает насыщению рынка труда.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые страны вводят специальные доплаты украинцам, которые возвращаются домой. К примеру:

Норвегия платит 17,5 тыс. крон (1,2 тыс. долларов) каждому украинцу, который имеет статус коллективной защиты, вид на жительство в стране и готов вернуться на Родину.

Швейцария в 2024-2025 годах планирует выплаты до 4355 долларов, чтобы стимулировать украинцев уезжать раньше срока окончания права на пребывание.

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