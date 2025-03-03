Гендерное неравенство на украинском рынке труда: женщинам которых профессий недоплачивают больше всего

Гендерный разрыв в оплате труда в Украине составляет 18,6%, что означает, что женщинам приходится работать в среднем на 6,5 лет больше, чтобы заработать такую же сумму, как мужчины. В промышленности, где преобладают мужчины, женщины получают на 25% меньше, а в сфере искусства, спорта, развлечений и культуры на 33%.

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Об этом пишет Управление инспекционной деятельности, ссылаясь на данные КМУ (Кабинет министров Украины. Основной причиной этого явления является традиционное разделение профессий по гендерному признаку).

Женщины чаще работают в сферах, которые считаются социально важными, но имеют более низкий уровень оплаты: образование, медицина, уход за работой. В промышленности, где преобладают мужчины, женщины получают на 25% меньше. Еще больший разрыв наблюдается в сферах искусства, спорта, развлечений и культуры – 33%, а также в финансовом секторе, где женщины зарабатывают на 31,5% меньше мужчин. Похожая ситуация и в курьерских и почтовых службах.

Кроме того, женщинам сложнее строить карьеру и продвигаться на руководящие должности. Мужчины чаще занимают высокие управленческие позиции, что позволяет им получать значительно более высокие зарплаты. В то же время многие женщины вынуждены прерывать свою карьеру из-за беременности и ухода за детьми.

Находясь несколько лет в декретном отпуске, они теряют навыки и сталкиваются с трудностями возвращения на рынок труда. Условия войны лишь обостряют эту проблему: в прифронтовых городах школы и детские сады работают ограниченно или вообще не функционируют, а частные учреждения стоят слишком дорого.

Для решения этой проблемы в Украине действует Национальная стратегия преодоления гендерного разрыва в оплате труда до 2030 года. Ее цель – уменьшить разрыв с 18,6% до 13,7%. Основные мероприятия включают повышение зарплат в традиционно "женских" сферах, внедрение политики равной оплаты за равноценный труд и усиление контроля соблюдения гендерного равенства. Важно также изменять общественные представления о гендерных ролях, поощрять мужчин к большему участию в воспитании детей и способствовать равному карьерному росту для всех работников.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинский рынок труда в 2025 году будет ориентирован на привлечение молодежи, женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью, а также переквалификацию работников под нужды экономики. Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовностью к обучению и адаптации.

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