Кому найти работу будет легче всего: украинцам рассказали, как меняется рынок труда

Украинский рынок труда в 2025 году будет ориентирован на привлечение молодежи, женщин, ветеранов и лиц с инвалидностью, а также переквалификацию работников под нужды экономики. Работодатели будут искать кандидатов с гибкими навыками, готовностью к обучению и адаптации.

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Об этом сообщила руководительница направления Работа одного из кадровых порталов Мария Абдуллина в комментарии СМИ. В 2025 году ожидается ряд изменений, которые могут либо усугубить кризис, либо стать началом восстановления.

Основные вызовы – кадровый дефицит, необходимость адаптации рынка к новым реалиям, растущая роль инклюзии и переквалификации. По данным исследования, 65% работодателей прогнозируют ухудшение кадрового кризиса. Дефицит квалифицированных кадров стал острой проблемой, ведь в 2024 году 71% компаний почувствовали нехватку специалистов.

Следовательно, рынок труда нуждается в системных изменениях. Ожидается, что в 2025 году бизнесы будут вынуждены адаптироваться к новым вызовам из-за:

расширение инклюзивности (привлечение лиц с инвалидностью, ветеранов, женщин, молодежи);

переквалификацию работников для соответствия современным потребностям экономики;

использование гибких моделей занятости

Разнообразие и равенство возможностей становятся не просто трендом, а требованием времени. Работодатели будут активно привлекать к работе:

молодежь до 25 лет (46% компаний);

женщин (34% компаний);

студентов (33% компаний);

ветеранов, возвращающихся в мирную жизнь.

Ввиду растущего числа людей с инвалидностью ожидается повышение уровня трудоустройства этой категории населения. Для этого бизнесу понадобится адаптированная инфраструктура и специальные программы обучения.

Рынок труда стремительно меняется, и многие работники вынуждены осваивать новые профессии. Государственная и корпоративная поддержка программ reskilling и upskilling необходима для уменьшения структурного дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда. 56% компаний уже планируют инвестировать в развитие персонала.

По словам эксперта, особое внимание следует уделить ветеранам. Исследование в 2024 году показало, что ветераны предпочитают работу в коллективах, где работают другие ветераны. Самый популярный запрос – программы переквалификации.

Абдулина также подчеркнула, что гибкое и доступное обучение через онлайн-платформы станет еще более важным. Государство планирует стимулировать этот процесс через гранты, налоговые льготы и поддержку образовательных инициатив.

Президент Украины Владимир Зеленский также недавно подписал законопроект №5344-д, обязывающий органы власти и частные предприятия создавать рабочие места для лиц с инвалидностью или уплачивать целевой взнос. Закон вступает в силу 1 января 2026 г. и направлен на увеличение уровня занятости среди лиц с инвалидностью. Среди основных положений закона:

обязательно создание рабочих мест для лиц с инвалидностью (от 1 места в компаниях с 8-25 работниками до 4% от общего количества рабочих мест в больших компаниях);

возможность уплаты целевого взноса вместо создания рабочих мест;

финансовая поддержка адаптации рабочих мест;

социальное сопровождение и профессиональная адаптация работников

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине стало больше вакансий для ветеранов, в частности в Николаевской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях. Там наибольшим спросом пользуются водительские должности, охранники, механики и специалисты в сферах строительства, логистики и энергетики.

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