Где в Польше платят больше и меньше всего: украинцам рассказали, какие сферы приносят самые высокие доходы

Украинские беженцы в Польше больше всего зарабатывают в промышленности, машиностроении и логистике, где средние зарплаты превышают 9 тыс. злотых, тогда как в строительстве и неквалифицированном производстве доходы растут медленнее из-за высокой конкуренции. В 2026 году спрос на украинских работников сохранится, но лучшие доходы будут иметь именно квалифицированные специалисты, а не те, кто работает в массовых рабочих профессиях.

Об этом сообщила вице-президент международной компании по трудоустройству Gremi Personal Галина Кириченко в интервью СМИ. По оценкам эксперта, в конце 2025 года в Польше официально работали 740-780 тысяч украинцев.

Отмечается, что это один из самых высоких показателей среди стран ЕС. Большая часть из них занята в сферах, которые традиционно не пользуются большим спросом среди местных работников. Наиболее популярными остаются:

складская логистика и центры комплектации заказов – 49% вакансий ;

; аграрный сектор и переработка продуктов более 11% ;

; неквалифицированный промышленный труд, мясо- и рыбопереработка;

строительство, где растет спрос уже на квалифицированных специалистов: каменщиков, плиточников, монтажников, штукатуров.

По словам Кириченко, самые высокие доходы украинцы получают в промышленности, машиностроении и логистике. Именно эти отрасли остаются финансово устойчивыми даже в условиях замедления экономики. Самые высокие темпы роста зарплат в 2025 году зафиксированы в:

производстве компьютеров и электроники;

пищевой промышленности;

производстве транспортного оборудования, в том числе военного;

машиностроении, включая автомобильную отрасль;

мебельном производстве.

При этом рост зарплат в этих секторах происходил на фоне сокращения занятости, что свидетельствует о повышении требований к квалификации работников. Логистика традиционно остается одним из главных работодателей для украинцев. За девять месяцев 2025 года занятость в отрасли выросла почти на 5%.

Впрочем, темпы повышения зарплат здесь были медленнее, чем в промышленности. Несмотря на это, сектор остается одним из самых высокооплачиваемых:

средняя зарплата в логистике в сентябре 2025 года – 9 029 злотых;

для сравнения, в машиностроении – 9 195 злотых.

Наибольшее давление на зарплаты сегодня ощущается в производственных цехах с неквалифицированным трудом и в строительстве на массовых позициях. В этих секторах конкуренция между работниками усиливается, что сдерживает рост доходов и повышает требования к опыту. В то же время именно здесь чаще всего начинают работать новоприбывшие мигранты.

Средняя зарплата в бизнес-секторе Польши за девять месяцев 2025 года выросла более чем на 8% и в сентябре составила 8 750 злотых брутто (более 100 тыс. грн по курсу). С 1 января 2026 года:

минимальная зарплата – 4 806 злотых;

– 4 806 злотых; минимальная почасовая ставка – 31,40 злотых;

"на руки" работник получает около 3 600 злотых.

Эксперт отмечает, что в Польше не существует понятия "зарплата украинца" – размер дохода определяется квалификацией, опытом, графиком и знанием языка, а не гражданством. Без знания языка украинцы чаще всего трудоустраиваются на:

сезонные работы перед праздниками;

упаковку и комплектацию товаров;

складские позиции;

временные работы в пищевой и аграрной промышленности.

Для таких вакансий ключевыми остаются готовность работать и легальное пребывание в стране. В то же время для руководящих и технических должностей знание польского уже становится обязательным.

Несмотря на завершение действия временной защиты, льготы для украинцев со статусом PESEL UKR планируют сохранить. В то же время новые нормы Трудового кодекса обязывают работодателей:

указывать зарплату или ее диапазон в вакансиях;

не спрашивать о предыдущих доходах кандидатов;

отчитываться о разнице в оплате труда женщин и мужчин.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Европейский Союз после 4 марта 2027 года отменит временную защиту для украинцев. Местные институции уже четко дали понять, что после 2027 года механизм временной защиты для украинцев прекратит действие, это означает, что автоматическое право на проживание исчезнет.

