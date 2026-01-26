"ФОПов" и компании начнут жестче проверять: НБУ ужесточил требования по финмониторингу

НБУ (Национальный банк Украины) призвал банки отойти от формального финмониторинга и тщательно проверять клиентов с признаками компаний-оболочек или рисковых ФЛП (физическое лицо – предприниматель). Регулятор рекомендует углубленные проверки, автоматический скрининг, обмен информацией между банками и активные меры для предотвращения отмывания средств.

Видео дня

Об этом говорится в сообщении НБУ. Там подчеркивают, что если банк обнаруживает хотя бы один критерий риска, который может свидетельствовать о том, что клиент является компанией-оболочкой, этого уже достаточно для углубленной проверки.

Речь идет не об автоматической блокировке, а о комплексном анализе деятельности клиента. Регулятор рекомендует банкам требовать дополнительные документы и информацию, подтверждающие, что компания реально ведет хозяйственную деятельность. Особое внимание стоит обращать на:

выплату заработной платы работникам;

уплату налогов и обязательных бюджетных отчислений;

платежи за аренду помещений;

оплату коммунальных, транспортных и других операционных услуг.

Именно наличие таких регулярных расходов, присущих "живому" бизнесу, может опровергнуть подозрение о фиктивности компании. Отдельно Нацбанк обращает внимание на рисковые операции физических лиц-предпринимателей. В письме отмечается, что регулятор выявил случаи, когда вновь созданные ФЛП за очень короткое время проводят через счета объемы средств, которые значительно превышают суммы, заявленные клиентом при открытии счета, или выходят за пределы годового дохода, разрешенного для соответствующей группы плательщиков единого налога.

Такие ситуации могут свидетельствовать об использовании ФЛП как инструмента для уклонения от налогообложения или отмывания средств, поэтому банки должны реагировать на них не формально, а через реальные механизмы управления рисками. Еще одна рекомендация НБУ – создание и ведение перечня лиц, которым было отказано в обслуживании.

В такой список должны входить не только сами клиенты, но и их ключевые контрагенты. Регулятор советует:

проводить автоматический скрининг клиентской базы и финансовых операций на совпадения с такими лицами;

выявлять связанность через руководителей, владельцев, представителей компаний, а также через держателей дополнительных платежных карт;

обмениваться информацией о клиентах, которым отказано в деловых отношениях, с другими банками.

В то же время НБУ подчеркивает, что такой обмен данными должен происходить исключительно с соблюдением требований законодательства, в частности Закона №361-IX о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма.

Кроме технических и процедурных изменений, Нацбанк рекомендует банкам усилить коммуникацию с клиентами. Речь идет о необходимости в доступной и понятной форме объяснять требования финансового мониторинга, причины запросов дополнительных документов и возможные последствия невыполнения правил.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинским физическим лицам – предпринимателям ("ФОПам"), которые обслуживаются в ПриватБанке, переписали условия обслуживания. Финучреждение отменило абонплату для активных предпринимателей, а также существенно снизило ключевые комиссии, что сделает банкинг более доступным и простым.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!