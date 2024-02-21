Финподдержку увеличили: как украинцам получить выплаты от ООН

Размер денежной помощи от ООН в Украине увеличили до 3600 грн в месяц. Семьи могут получить дополнительные выплаты для подготовки к зиме.

Об этом рассказывают на сайте UNHCR Украина. С 1 октября международные организации увеличили размер денежной помощи – с 2220 грн. в месяц на человека до 3600 грн. в месяц (10800 грн. за три месяца).

Претендовать на помощь могут только те люди, которые раньше не получали выплат ни от одной международной организации в Украине и при условии, что доход в их семье не превышает 5400 грн на каждого. Помощь в 2220 грн на подготовку к зиме получат при следующих условиях:

домохозяйства, зарегистрированные с 1 по 30 сентября 2023 - 2220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев (т.е. 2220 грн + "зимняя выплата" в 2220 грн в месяц);

домохозяйства, зарегистрированные с 1 октября до конца 2023 года – 2220 грн на каждого члена семьи в течение 3 месяцев (т.е. новая выплата в 3600 грн + "зимняя выплата" в 2220 грн);

домохозяйства, возглавляемые пожилым лицом (55 лет и старше), которые были зарегистрированы в программу до 1 сентября 2023 года, получат помощь для подготовки к зимнему периоду – 2220 грн для каждого члена семьи на 3 месяца.

Агентство ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) проводит сбор данных для оказания своей помощи, в том числе денежной, людям, пострадавшим в результате военных действий, с целью помочь им удовлетворить свои неотложные потребности, в частности, на временное жилье, питание и предметы личной гигиены. .

Зарегистрироваться на денежную помощь могут три категории:

переселенцы, сменившие место жительства после 24 февраля 2022 года;

те, кто не перемещались, но пострадали (потеряли члена семьи, домохозяйства пострадали от обстрелов, потеряли средства к существованию) от военных действий в областях: Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая;

люди, из-за военных действий уехавшие, но затем вернувшиеся домой, в том числе и за границы.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Украине части внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) перестали предоставлять выплаты от государства. Например, речь идет о гражданах, которые находятся за границей более 30 календарных дней подряд без обоснованных и документально подтвержденных причин.

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