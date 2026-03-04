Эвакуация из Дубая стала роскошью: цены на чартеры взлетели вдвое, одной семье придется заплатить $250 тысяч

Из-за ограничения авиасообщения и дефицита чартеров эвакуация из Дубая подорожала до $250 000 на семью, а цены на частные рейсы выросли вдвое. Даже наземный выезд в соседние страны стоит тысячи долларов, и бизнес вынужден платить за безопасность на фоне затяжного регионального кризиса.

Об этом пишет Financial Times. После многодневной почти полной остановки авиасообщения часть рейсов из Дубая и Абу-Даби восстановили, однако регулярные перевозки остаются ограниченными.

На этом фоне резко возросло количество желающих покинуть регион – от топ-менеджеров международных корпораций до туристов и долгосрочных экспатов. Страховые компании сообщают, что эвакуация семьи из двух взрослых и двух детей частным самолетом сейчас может стоить до четверти миллиона долларов.

Только за выходные цены на чартерные рейсы выросли примерно вдвое, что объясняется дефицитом самолетов, повышенными страховыми рисками и ограниченным доступом к воздушному пространству. Из-за недостатка коммерческих рейсов часть людей выбирает наземный транспорт в соседние страны. Самые популярные направления – Маскат и Эр-Рияд.

Если раньше поездка из Дубая в Маскат стоила несколько сотен долларов, то сейчас тарифы достигают нескольких тысяч, а иногда – $5000 и более за трансфер. Туристические агенты отмечают, что растет и количество запросов на перевозку домашних животных, ведь регулярные рейсы для этого почти недоступны.

Несмотря на частичное восстановление полетов, Emirates, Flydubai и Etihad Airways выполняют лишь отдельные рейсы для возвращения пассажиров. Полноценное регулярное сообщение остается приостановленным.

Рейсы Qatar Airways не осуществляются из-за закрытия воздушного пространства Катара, в результате чего десятки тысяч пассажиров застряли в региональных авиахабах. По данным Flightradar24, после первого ответного удара со стороны Ирана во всем мире было отменено более 12 300 рейсов . Дубай, как один из крупнейших транзитных узлов планеты, оказался особенно уязвимым к таким ограничениям.

На фоне хаоса правительства Великобритании, Франции, Германии и Италии уже организовали репатриационные рейсы для своих граждан. В то же время частные компании все чаще принимают решение о срочной эвакуации персонала, даже несмотря на колоссальные расходы, чтобы минимизировать риски для сотрудников.

