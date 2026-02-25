В ЕС запускают новые рейсы из аэропорта, удобного для украинцев: сколько стоит туда доехать

Ryanair летом 2026 года запускает рекордные 26 маршрутов из Катовице (новые направления – Малага, Ламеция-Терме, Орхус, Тирана), делая этот аэропорт еще более удобным хабом для украинцев. Добраться в Катовице из Украины можно автобусом или поездом за 8-15 часов, потратив в среднем от 1 200 грн в одну сторону.

О новых маршрутах говорится в публикации ирландского лоукостера. В этом году он объявил рекордную летнюю полетную программу из польского города Катовице – одного из самых удобных аэропортов для украинцев, путешествующих по Европе во время ограничений на авиасообщение с Украиной.

Благодаря выгодному расположению в Силезском воеводстве и развитому наземному сообщению, Катовице уже несколько лет остается важными "воздушными воротами" для наших граждан. В летнем расписании 2026 года Ryanair запланировала 26 направлений из Катовице, что является наибольшим показателем за все время сотрудничества авиакомпании с этим аэропортом. К маршрутной сети добавились четыре новых рейса:

Малага;

Ламеция-Терме;

Орхус;

Тирана.

Таким образом, украинцы получают еще более широкий выбор доступных направлений в Испанию, Италию, Скандинавию и Балканы по традиционно низким тарифам. На лето 2026 года Ryanair будет базировать в Катовице 9 самолетов (3 регулярных и 6 чартерных), а общий объем инвестиций в регион составит около 900 млн долларов США. Ожидается, что через аэропорт ежегодно будет проходить более 2,2 млн пассажиров, а деятельность лоукостера поддержит более 1700 рабочих мест, из которых около 600 прямые.

Как доехать из Украины в Катовице

Украинцы могут добраться в Катовице несколькими проверенными способами. В частности, курсируют прямые международные автобусные рейсы из Львова, Киева, Тернополя и других городов. Время в пути достигает примерно 8-14 часов (в зависимости от города и очередей на границе). Стоимость билета составляет ориентировочно 1 200-2 000 грн в одну сторону.

В частности, украинцы также могут доехать поездом доПеремышля или Кракова, а оттуда пересесть на польский поезд в Катовице. Время в пути составляет 10-15 часов в целом. А стоимость достигает от 1 000 грн за украинский сегмент + 150-300 злотых по Польше (в зависимости от класса и типа поезда).

Путешествие собственным автомобилем с запада Украины занимает 6-8 часов без учета границы, но требует дополнительных затрат на топливо и платные дороги. Для украинских пассажиров аэропорт Катовице имеет сразу несколько преимуществ:

относительно небольшое расстояние от границы с Украиной;

прямые автобусные и железнодорожные маршруты из крупных украинских городов;

широкий выбор лоукост-направлений без пересадок;

стабильная работа даже в пиковые туристические сезоны.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, европейские лоукост-авиакомпании Ryanair, Wizz Air и EasyJet планируют возобновить полеты в Украину сразу после открытия аэропортов и подписания мирного соглашения. Перевозчики уже планируют маршруты и инвестируют в восстановление авиасообщения, рассчитывая на быстрое возвращение пассажиров.

