"Это какой-то круг ада": украинка раскрыла финансовые недостатки жизни в одной из богатейших стран Европы

Швейцария – одна из самых богатых стран Европы. Но одной из самых больших проблем, с которыми сталкиваются украинские беженцы, которым здесь предоставили временную защиту, является именно финансовое давление.

Об этом сообщила в своем TikTok одесситка Дарья (@f_r_a_u_schneider), которая проживает в Швейцарии на протяжении четырех лет. Девушка также выделила и другие недостатки жизни в этой стране.

Финансы

"Так нельзя, как в Украине. Например, ты потерял работу, зарабатываешь месяц-два, живешь на какие-то свои сбережения. Здесь твоих сбережений не хватит – должен постоянно работать, или должен сидеть на социале, и потом с этого социала очень всегда трудно выходить. Потом ты выходишь из этого социала и должен возвращать эти деньги обратно. Это какой-то круг ада", – констатирует украинка.

Она жалуется, что в Швейцарии "нельзя выдохнуть" и расслабиться, заработав деньги и имея определенные сбережения. Впрочем она признала, что финансовое давление компенсируется возможностью хорошо зарабатывать и путешествовать.

Жесткие правила

Другим недостатком этой альпийской страны являются местные порядки. В частности после 10 вечера нельзя шуметь – соседи могут пожаловаться, даже если просто передвигаться по квартире или записывать разговорное видео. "Соседи здесь очень внимательны к чужой жизни, и я до сих пор не понимаю, как с этим справляться", – отмечает Дарья.

Эмоциональная закрытость людей

Украинка признает, что в Швейцарии очень трудно найти близких друзей среди коренных жителей, поскольку, несмотря на вежливость и корректность, они всегда сохраняют дистанцию. "За четыре года я так и не встретила швейцарца, с которым могла бы назвать себя настоящими друзьями", – признает девушка.

Языковой барьер

Понимать швейцарцев трудно, даже зная немецкий, поскольку в стране существует множество диалектов. "Даже за много лет сложно начать понимать их на хорошем уровне. Честно – я до сих пор не знаю, как люди это делают", – призналась блогерша.

Развлечения и отдых

Традиционный способ отдыха в Швейцарии – это активный спорт, а именно походы в горы, езда на велосипеде и марафоны. Город может "заснуть" уже в 7-8 вечера.

"Магазины закрываются, развлечений почти нет. А если и есть – они очень дорогие. То, что доступно по цене, часто не слишком высокого уровня", – объяснила Дарья.

Как уже сообщал OBOZ.UA, с 1 ноября в Швейцарии действуют новые правила для украинских беженцев. В частности, автоматический статус защиты S не предоставляют лицам, прибывшим сразу из семи областей на западе страны: Волынской, Ровенской, Львовской, Тернопольской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой.

