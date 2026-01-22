Свет включили, а в квартире темно: чего не следует делать в такой ситуации

У жителей Киева после восстановления подачи электроэнергии свет в отдельных домах может не появляться. В таком случае важно понимать: причиной таких обесточиваний чаще всего являются не аварии в городских сетях, а из-за проблемы внутри дома. Поэтому не следует сразу же оставлять заявки в облэнерго и поставщикам электричества.

Именно неправильные действия жильцов часто замедляют процесс восстановления электроснабжения. Что делать в таких ситуациях, объяснили энергетики ДТЭК.

Электроэнергию вернули, а свет не появился: как действовать

Не обращайтесь сразу в ДТЭК, минуя ЖЭК или ОСМД

В компании отмечают: большинство проблем связаны с внутридомовыми сетями, за которые ДТЭК не отвечает. Если сразу подавать обращение к энергетикам, оно может затянуться, ведь сначала все равно придется выяснить, кто является балансодержателем сетей.

Сначала следует обращаться в ЖЭК или ОСМД, которые проверяют состояние сетей в доме. Только после этого, при необходимости, балансодержатель подает обращение в ДТЭК через отдельный раздел на сайте компании во вкладке "для юридических лиц".

Не подавайте десятки одинаковых заявок от жителей дома

Массовые индивидуальные обращения не ускоряют процесс. Наоборот – эффективнее, когда ЖЭК или ОСМД подает одно официальное обращение через специальный раздел для юридических лиц.

Не игнорируйте проверку внутренних сетей

Если не проверить щитовые, вводы или кабели в доме, проблема может оставаться нерешенной даже после того, как электроэнергию уже подали в район. После проверки сетей можно быстрее и точнее определить причину отсутствия света и оперативно его вернуть.

Не считайте, что каждое обесточивание – это авария ДТЭК

По данным компании, лишь около 15% аварий касаются ее сетей и объектов. В остальных случаях причина заключается в повреждениях или неисправностях во внутридомовых сетях.

Какую технику запрещено включать сразу после возвращения света

Первые 2-5 минут после возвращения света являются самыми критическими для энергосистемы, ведь одновременный запуск приборов создает пиковую нагрузку. Украинцам советуют использовать фен, утюг и чайник поочередно и отложить использование мощных приборов на 20-30 минут.

Это поможет избежать локальных аварий и сохранить стабильное электроснабжение, объясняли в Минэнерго. В момент запуска каждый из указанных приборов потребляет в 2-3 раза больше электроэнергии, чем во время обычной работы.

Такой резкий "удар волной" по сети может вызвать колебания напряжения, перегрузки трансформаторов и даже повторные аварийные отключения. Именно поэтому энергетики постоянно призывают потребителей не включать все сразу. Последствия могут быть серьезными:

повторное аварийное отключение света в доме или районе;

повреждение бытовой техники и чувствительной электроники из-за перепадов напряжения;

дополнительная нагрузка на энергосистему, которая и без того работает в сложных условиях.

