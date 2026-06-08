Польские работодатели выдвигают требования: что надо знать украинцам перед собеседованием

В Польше работодатели подробно прописывают требования к кандидатам еще на этапе размещения вакансии. Претендента, который им не соответствует, могут не пригласить на собеседование. Чаще всего требования касаются опыта работы, образования, знания польского языка, навыков с компьютерными программами и личных качеств работника.

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OBOZ.UA на основе данных польского государственного портала ePraca и официальной базы вакансий разобрался, что означают самые распространенные фразы.

В структуре вакансии речь идет о разделе "Wymagania do kandydatów", что и означает "Требования к кандидатам". Именно здесь собран перечень критериев, которым должен соответствовать претендент на должность:

Wymagane doświadczenie zawodowe – необходимый профессиональный опыт;

– необходимый профессиональный опыт; Wymagane minimum 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku – необходимо минимум два года опыта на аналогичной должности;

– необходимо минимум два года опыта на аналогичной должности; Znajomość języka na poziomie... – знание языка на определенном уровне;

– знание языка на определенном уровне; Wykształcenie wyższe w zakresie... – высшее образование по соответствующей специальности;

– высшее образование по соответствующей специальности; Umiejętność pracy w zespole – умение работать в команде;

– умение работать в команде; Umiejętność zarządzania czasem – навыки тайм-менеджмента;

– навыки тайм-менеджмента; Dobra organizacja pracy – хорошая организация рабочего процесса;

– хорошая организация рабочего процесса; Gotowość do pracy w elastycznych godzinach – готовность работать по гибкому графику;

– готовность работать по гибкому графику; Prawo jazdy kat. B – водительское удостоверение категории B;

– водительское удостоверение категории B; Znajomość przepisów prawa pracy – знание трудового законодательства;

– знание трудового законодательства; Wysoka motywacja do pracy i samodzielność – высокая мотивация и самостоятельность;

– высокая мотивация и самостоятельность; Gotowość do podnoszenia kwalifikacji – готовность проходить обучение и повышать квалификацию;

– готовность проходить обучение и повышать квалификацию; Komunikatywność i umiejętność nawiązywania relacji z klientami – коммуникабельность и навыки работы с клиентами.

Отдельное внимание польские работодатели уделяют цифровым навыкам. В вакансиях часто можно встретить требование"Biegła obsługa pakietu MS Office (w szczególności Excel i Word)", что означает уверенное владение программами Microsoft Office, прежде всего Excel и Word.

Также преимуществом для кандидатов может стать знание специализированных программ. Например, фраза"Znajomość programów graficznych (np. Canva, Photoshop) mile widziana" переводится как "знание графических программ приветствуется" и не всегда является обязательным требованием, но может повысить шансы на трудоустройство.

Что означает фраза "mile widziane"

В польских вакансиях часто используется формулировка "mile widziane". Она означает "будет преимуществом" или "приветствуется".

Если кандидат не имеет указанного навыка или опыта, это не обязательно станет причиной отказа. Однако работодатель может отдать предпочтение претенденту, который соответствует всем пожеланиям.

Как сообщал OBOZ.UA, также на польском рынке труда формируется структурный сдвиг. Спрос все больше смещается к работникам физических профессий, тогда как потребность в квалифицированном персонале в ряде других отраслей сокращается.

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