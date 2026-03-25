Еще один прокурор отсудил себе космическую пенсию: в 2026-м будет получать по 138,6 тыс. грн в месяц

Бывший заместитель Генерального прокурора Алексей Баганец в суде добился значительного повышения своей пенсии. С 1 января 2026-го ему платили по 42,9 тыс. грн пенсии ежемесячно, а по решению Ровенского окружного админсуда выплату повысили до 136,6 тыс. грн.

Видео дня

Об этом говорится в материалах дела суда, которые есть в распоряжении OBOZ.UA. Так, прокурору, как и тысячам других спецпенсионеров, временно, в связи с военным положением, уменьшили пенсию, применив понижающие коэффициенты. Экс-прокурор в суде добился отмены в отношении себя этой нормы, поэтому он будет получать полную пенсию.

"Обязать ответчика осуществить начисление и выплату истцу с 01.01.2026 выплату пенсии без применения понижающих коэффициентов, установленных постановлением Кабинета Министров Украины №778 от 30.12.2025 "Об определении порядка выплаты пенсий некоторым категориям лиц в 2026 году в период военного положения", без ограничения пенсии максимальным размером, установив размер пенсии на уровне 138 тыс. 683 грн 99 коп. ежемесячно", – говорится в материалах дела.

При том полную пенсию он так же смог повысить в суде еще несколько лет назад. Ранее в суде он добился, чтобы ему платили 90% от среднего заработка работающего работника на должности заместителя Генерального прокурора Украины.

Баганец работал заместителем Генпрокурора в период 2014-2015 годов. Ранее он также был прокурором Львовской, Ровенской областей.

В прошлом году массово отменяли ограничения пенсий: ситуация повторится

В прошлом году постановление Кабмина об ограничении пенсий коэффициентами упоминалось в 15,8 тыс. решений. Стоит отметить, что в некоторых случаях дело одного пенсионера фигурирует в нескольких решениях (например, в административном и апелляционном судах).

Однако точно можно утверждать, что львиная доля спецпенсионеров ограничения своих пенсий отменила в суде. Поэтому в целом идея пересмотреть пенсии через постановление правительства оказалась провальной, однако это никак не повлияло на решение продолжить это же решение уже и в 2026-м.

OBOZ.UA уже подробно писал о тех прокурорах на пенсии, которые в прошлом году вернули свои космические выплаты. В частности, бывший прокурор Владимир Изотов ежемесячно получает 219 тыс. грн. Это в разы больше, чем зарплата действующего прокурора. Такую космическую сумму чиновник смог получить благодаря справке, которую он принес из родной Кировоградской прокуратуры. В ней говорится, что выплаты за пять лет, кроме оклада и надбавки, достигли 9,9 млн грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!