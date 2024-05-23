ЕС повышает цены на все шенгенские визы: что нужно знать

Европейский Союз (ЕС) уже с 11 июня 2024 года повышает цены на шенгенские визы. Теперь виза для одного взрослого будет стоить 90 евро (было 80 евро), а для ребенка – 45 евро (было 40). Рост цен распространяется на всех, кому для въезда в ЕС необходима виза, вне зависимости от гражданства такого лица.

Такое решение окончательно утвердили в Европейской комиссии (ЕК), сообщается в Официальном журнале ЕС. Украинцев повышение цен на европейские визы не затронет, т.к. для нашей страны действует безвизовый режим.

В отдельных случаях стоимость визы в ЕС может достигать 135 или 180 евро. Такие цены устанавливаются в случае применения спецпроцедуры по статье 25а(2) Визового кодекса ЕС – "Выдача визы с ограниченным территориальным действием".

Такая виза является действительной только для территории выдающего ее государства-члена. В порядке исключения она может быть действительной и для территории еще одного или нескольких других государств ЕС, но только при условии согласия каждого из них.

Еврокомиссия объяснила повышение цен на визы инфляцией и пересмотром зарплат госслужащих в ЕС. При этом право предлагать удорожание виз ЕК имеет не чаще, чем раз в три года.

Как сообщал OBOZ.UA, с 31 марта Румыния стала частичным участником Шенгенской зоны, начав выдачу шенгенских виз типа "C "с 1 апреля 2024 года. Теперь украинцам для продления пребывания в стране необходимо получить статус временной защиты или подать документы на справку на жительство.

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