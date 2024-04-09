Шенгенская зона расширяется: что изменится украинцам в стране ЕС

С 31 марта Румыния стала частичным участником Шенгенской зоны, начав выдачу шенгенских виз типа C с 1 апреля 2024 года. Теперь украинцам для продления пребывания в стране необходимо получить статус временной защиты или подать документы на справку на жительство.

Об этом сообщает Миграционная платформа EWL. Теперь граждане Украины, которые планируют работу в Румынии, должны учитывать ограничения на пребывание без визы, но в этот период они могут работать в стране без дополнительных разрешений на работу.

Эта инициатива реализуется в контексте изменений в безвизовом режиме между Украиной и Европейским Союзом. Согласно которым украинцы могут находиться в Румынии не более 90 дней по 180-дневному периоду, если они не получают справку на проживание или временную защиту.

Руководитель международной рекрутации Миграционной платформы EWL Маргарита Нестеренко отметила, что Румыния остается страной в ЕС, где легализация и трудоустройство для граждан Украины остается одним из самых простых. Однако для продления пребывания в стране необходимо получить статус временной защиты или подать документы на справку на жительство.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Испания собирается прекратить свою программу "золотых виз" для иностранных покупателей недвижимости, чтобы увеличить доступность жилья для местных жителей. Эта программа дает право на проживание гражданам стран вне ЕС, которые инвестируют не менее 500 000 евро в недвижимость в Испании.