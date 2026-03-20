ЕС пересмотрит правила пребывания украинцев: временную защиту могут изменить

В Европейский Союз (ЕС) активно обсуждают продление временной защиты для украинцев, но уже с новыми правилами и возможными ограничениями. В то же время окончательного решения еще нет, ведь страны ЕС не пришли к единой позиции относительно формата и продолжительности этой программы.

Видео дня

Об этом сообщает Euractiv. Речь идет о действии Директивы о временной защите, которая была введена в марте 2022 года после полномасштабного вторжения России.

Она позволила миллионам украинцев легально жить, работать и получать социальную помощь в странах ЕС без прохождения сложных процедур получения убежища. По состоянию на 2026 год около 4,35 миллиона украинцев находятся в Европе под временной защитой. Больше всего людей приняли:

Германия;

Польша;

Чехия.

Несмотря на эффективность, директива рассматривалась как временное решение. Она уже неоднократно продлевалась, но теперь в ЕС все чаще говорят о необходимости нового подхода. Главная проблема – медленный переход украинцев к более стабильному правовому статусу. Во многих странах:

отсутствуют четкие механизмы изменения статуса;

правила отличаются между государствами;

часть людей не может оформить долгосрочное проживание.

Из-за этого система временной защиты фактически затянулась на годы.Европейские чиновники обсуждают несколько сценариев:

продление защиты , но с ограничениями по срокам или категориям;

, но с ограничениями по срокам или категориям; постепенный переход на другие статусы – рабочие, учебные или долгосрочные разрешения;

на другие статусы – рабочие, учебные или долгосрочные разрешения; введение "остаточного статуса" – помощи только для наиболее уязвимых.

Последний вариант предусматривает, что поддержка останется, но только для тех, кто не может самостоятельно интегрироваться или вернуться домой. Вопрос будущего украинцев в Европе становится все более политическим. Некоторые страны выступают за продолжение поддержки, другие за постепенное сворачивание программы.

Специальный посланник Еврокомиссии по вопросам украинцев Илва Йоханссон заявила, что пяти лет действия временной защиты достаточно, и ЕС должен искать новые решения даже в случае длительной войны. По ее словам, если программу и продлят, она уже не будет действовать в нынешнем виде – возможны изменения в продолжительности, объемах помощи и правилах получения статуса.

Пока никаких окончательных решений не принято. Однако уже понятно, что правила пребывания могут измениться и части украинцев придется переходить на другие типы разрешений. Все будет зависеть от результатов переговоров, которые должны состояться в ближайшее время.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, среди украинских граждан в Польше заметно уменьшилось количество получателей "детских" выплат по программе "800 Плюс" – на 21,7 тыс. Это может быть связано с пересмотром механизмов назначения помощи.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!