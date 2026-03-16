В Польше массово прекратили выплачивать деньги на детей из Украины: какая причина

Среди украинских граждан в Польше заметно уменьшилось количество получателей "детских" выплат по программе "800 Плюс" – на 21,7 тыс. Это может быть связано с пересмотром механизмов назначения помощи.

По данным inPoland, украинцы остаются самой большой категорией среди получателей помощи "800 Плюс", далее следуют граждане Беларуси, Румынии, России и Вьетнама. В то же время количество детей иностранцев, охваченных программой, уменьшается из года в год.

Всего в 2025 году по программе "800 Плюс" в Польше выплатили помощь на 262,8 тысячи детей, тогда как в предыдущем году их было 284,5 тысячи. Доктор Антони Колек с кафедры менеджмента Университета Козминского связывает это в частности с двумя факторами:

введением более эффективных механизмов назначения помощи;

привязкой выплат к обязательному школьному образованию.

Эксперт называет это четким признаком трансформации польской системы поддержки иностранцев и их интеграции в польскую экономику. Так, для назначения помощи граждане других стран обязаны быть профессионально активными, а их дети – учиться в польских учебных заведениях.

"Есть тенденция к снижению. Это не какое-то резкое падение, но уменьшение количества получателей. Это следует, в частности, из введения нормы, которая ставит выплату помощи в зависимость от выполнения школьного долга в Польше. Кроме того, заявителями были также лица, которые приехали в нашу страну на короткий период и уже уехали. По моему мнению, ситуация стабилизируется. Ведь это решение касается детей, чьи родители в определенной степени уже устроились здесь и работают", – объясняет бывший заместитель министра семьи, труда и социальной политики Польши Бартош Марчук.

Следует отметить, что в целом иностранцы занимают незначительную долю в системе выплат "800 Плюс". Если общие расходы на программу ежегодно достигают примерно 63 млрд злотых, в 2025 году на детей иностранцев было выделено 3,271 млрд злотых.

