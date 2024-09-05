Экс-регионал Продивус "отжимает" у Киева землю за 200 млн грн: активизировались незаконные работы

В Киеве на коммунальном участке, который пыталась присвоить структура бывшего "регионала" из Винницкой области Владимира Продивуса, активизировались незаконные работы по перевалке песка. Это может привести к тому, что город лишится собственности на земельный участок в Голосеевском районе – 17 га земли на улице Промышленная, которые оцениваются в 200 млн грн.

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Как говорится в журналистском расследовании, фирма Продивуса долгое время соревновалась в судах за этот участок площадью 17 га, и в конечном итоге проиграла. Хозсуд Киева обязал вернуть территорию в коммунальную собственность, апелляционная инстанция и Верховный Суд оставили это решение в силе. Однако, похоже, "это не остановило песчаных нелегалов".

"Земля оказалась в аренде некоего ООО "Випек". Бенефициар этой фирмы пытается взять под свой контроль украинские активы россиянина Наумца, и присвоение группой Продивуса участка на Промышленной может быть одним из элементов этой схемы", – отмечается в материале.

При этом подчеркивается: в событиях на участке по ул. Промышленная, 4 должны разобраться компетентные правоохранительные органы.

Чем известен Продивус

Сам же Продивус, подчеркивается, известен тем, что был председателем ОАО "Мостобуд" – главного предприятия страны, специализирующегося на проектировании и ремонте мостов. Также он был:

народным депутатом от Партии регионов в 2012-2014 годах;

фигурантом нескольких журналистских расследований, в которых его связывали с янтарной мафией.

"В свое время на свадьбу пасынка Виктора Медведчука бывший боксер-регионал предположительно подарил молодоженам их портреты, сделанные из "солнечного камня", – говорится в материале.

Также Продивус, отмечается, официально имеет отношение к универмагам и рынкам в Виннице. А еще к предприятию, которое производит минеральную воду "Регина".

"Кроме того, по данным медиа, вероятно, семья Продивуса до сих пор имеет бизнес в оккупированном Крыму. Всего крымских компаний, основателем которых был или есть Владимир Продивус, существует пять. По данным российских реестров, ООО "Парк-отель" в Симферополе имеет двух исторических учредителей: Продивуса Владимира Степановича и Продивус Светлану Владимировну. Отель с этими основателями работал в Крыму до октября 2021 года, то есть не менее семи лет от начала аннексии. При этом в реестрах указывалось, что и Продивус, и его жена имеют индивидуальные налоговые номера, зарегистрированные по законодательству страны-агрессора", – рассказали авторы материала.

В то же время, подчеркивается, Продивус – не только бизнесмен, но и спортивный функционер. На 2023 год он оставался вице-президентом Международной ассоциации бокса (IBA), "возглавляемой верным путинистом Умаром Кремлевым".

Более того, говорится в материале, весной 2022 года, в разгар полномасштабного вторжения, Продивус публично обнимался с Кремлевым. При этом он:

получил из его рук награду;

"якобы выступил против санкций в отношении Федерации бокса России".

"В мае 2024 года Владимир Продивус выиграл суд и вернулся на должность президента Федерации бокса Украины. Как утверждают медиа, не последнюю роль здесь сыграла и поддержка IBA во главе с Кремлевым", – отметили аналитики.

Возможный криминальный шлейф

В то же время, рассказывают они, в 2002 фамилия Продивуса засветившись на "пленках Мельниченко". Тогдашний глава МВД Кравченко даже публично назвал Владимира "вором в законе".

Кроме того, отмечается, по данным источников агентства УНН, Продивус связан с рядом бизнес-структур в Броварах и Винницкой области. А также может быть причастен к скандальной перестрелке в Броварах в 2020 году.

"В том же году вопиющий инцидент произошел в Киеве на Выдубичах – все на том же участке по адресу Промышленная, 4. Тогда во время съемок сюжета СтопКора о незаконной добыче песка "мостостроителями" на журналистов напала "охрана" объекта, разбив авто", – говорится в материале.

Впоследствии подозрения в нападении на журналистов вблизи нелегальной точки "Мостостроя" получили семь человек, которым инкриминировали ст. 187 УКУ (разбой). Преступникам грозило до 10 лет за решеткой, "однако Голосеевский районный суд Киева избрал для них достаточно мягкое наказание в виде домашнего ареста в ночное время".

При этом, отмечается, как стало известно во время мониторинга нелегальных точек добычи в Киеве, ПАО "Мостобуд", несмотря на арест техники, имущества и решения Киевсовета, "не прекратило свой незаконный бизнес".

Продивус причастен к строительству Подольско-Воскресенского моста на 20 млрд грн

Еще один объект, отмечают аналитики, к которому причастен "Мостобуд" Продивуса, – Подольско-Воскресенский мост "длиной в 30 лет и 20 млрд грн". Они напоминают: возведение этого долгостроя сопровождается многочисленными уголовными делами.

"Так, НАБУ открывало производство еще в июне 2017 года. В марте 2021 года инициировало уголовное производство Подольское управление Нацполиции. Из постановления суда стало известно, что в ходе этого следствия сообщали о подозрении четырем лицам. В сентябре 2021 года о подозрении "должностному лицу предприятия, задействованного на строительстве Подольского мостового перехода" объявила Государственная фискальная служба. По свежим данным Киевской городской прокуратуры, общая сумма причиненного государству на строительстве Подольского моста ущерба превышает 150 млн грн", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2023 году известные украинские тренеры приняли участие в пропагандистском турнире в оккупированном россиянами Мариуполе. Один из них близко дружит с Продивусом.

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