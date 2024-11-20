Дорогие авто, элитная недвижимость и земельные участки: у экс-сотрудника СБУ нашли незаконное состояние на 27 млн грн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции выявило признаки незаконного обогащения более чем на 27,7 миллионов гривен у экс-чиновника Службы безопасности Украины. Речь идет о бывшем главе Департамента хозяйственного обеспечения СБУ.

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У него, его семьи и знакомой обнаружили необоснованные активы, среди которых валюта в наличных, недвижимость, автомобили и земельные участки. Об этом сообщили в пресс-службе НАПК. Расследование в отношении экс-служащего осуществлялось по инициативе и во взаимодействии с СБУ.

НАПК провело мониторинг образа жизни бывшего чиновника, членов его семьи и знакомого лица. Были выявлены признаки коррупционного уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины, что свидетельствует о незаконном обогащении более чем на 27,7 миллионов гривен.

По данным следствия, вышеперечисленные лица приобрели в собственность необоснованные активы:

– изъятые правоохранительным органом наличные в 70 тыс. дол. США и 40 тыс. евро;

– квартиру в Киеве стоимостью более 4,4 млн грн, зарегистрированную на связанное лицо;

– автомобиль Mitsubishi I200, 2019 г.в., стоимостью 860 тыс. грн;

– автомобиль Toyota RAV-4 Hybrid, 2021 г.в. стоимостью свыше 1,1 млн грн;

– автомобиль Jeep Grand Cherokee, 2011 г.в., стоимостью 500 тыс. грн;

– автомобиль Volvo XC90, 2021 г.в. стоимостью свыше 1,6 млн грн;

– автомобиль Tesla Model X, 2018 г.в. стоимостью 500 тыс. грн;

– 5 объектов недвижимого имущества, 4 из которых расположены в Печерском районе города Киева на общую сумму более 13,8 млн. грн.;

– несколько земельных участков в Запорожской и Киевской областях на общую сумму 235 тыс. грн.

Ни должностное лицо, ни члены его семьи, ни близкие и связанные лица не имели достаточного состояния для приобретения в собственность этих активов. Также с 2021 по 2022 годы на банковские счета сына подозреваемого было зачислено более 1,1 миллиона гривен, из которых внесено наличными – свыше 842 тысяч гривен, происхождение которых неизвестно, так как не подтверждается официально полученными доходами.

Материалы в отношении бывшего должностного лица СБУ направили в Офис генерального прокурора для присоединения к материалам уголовного производства и проведения досудебного расследования с целью привлечения его к уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине действующую народную депутатку разоблачили в незаконном обогащении на 20 млн грн. Именно на такую сумму стоимость ее активов превысила официальные доходы и сбережения. Вероятно, речь идет об Ирине Кормышкиной из фракции "Слуга народа".

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