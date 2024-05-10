Доплаты 70 тыс. гривен военным: почему защитники все еще не получили денег

Украинские военные, выполняющие боевые задания на первой линии, пока не получали доплаты 70 тысяч гривен. Дополнительное вознаграждение было введено в апреле, а для того, чтобы его получить, необходимо находиться 30 дней на передовой.

Об этом во время "часа вопросов правительству" в Верховной Раде заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Он отметил, что в Министерство обороны должны поступить необходимые документы по таким военным.

"Ни одна выплата военных не будет потеряна. Все нормативные документы приняты. Все выплаты будут осуществлены в соответствии с действующим законодательством и нормативно-правовыми актами", – заверил глава правительства.

Он добавил, что выплаты на регулярной основе начнутся только после того, как военные проведут учет и подадут в Минобороны необходимые документы о пребываниина передовой в течение 30 дней.

Кроме того, заместитель министра обороны Наталья Калмыкова заявила, что выплаты 15 млн грн родственникам погибших военнослужащих также производятся в соответствии с законодательством. По ее словам, порядок и сумма выплат зависит от количества родственников, претендующих на эту выплату:

3 млн грн выплачивается в первый месяц равными частями между всеми получателями;

равными частями между всеми получателями; остальное распределяют равномерно в течение следующих 40 месяцев.

Также OBOZ.UA ранее сообщал, что с марта изменились суммы выплат для украинских ветеранов. Теперь эти средства будут начисляться отдельно от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Кроме того, находящимся на передовой военнослужащим один месяц службы будет уходить в выслугу за три месяца. Соответствующие изменения предусмотрены в новом мобилизационном законе №10449, принятом Верховной Радой.

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