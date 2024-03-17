В Украине изменились суммы выплат для ветеранов: сколько будут получать

В Украине с марта изменились суммы выплат для ветеранов. Теперь эти средства будут начисляться отдельно от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность.

Об этом говорится в объяснении Кабинета министров. Ранее минимальная пенсия ветеранов была связана с указанным прожиточным минимумом. Это соотношение вычислялось таким образом:

лица с инвалидностью I группы, полученной в результате военных действий – 650% прожиточного минимума для граждан, потерявших трудоспособность;

ІІ группы – 525%;

ІІІ группы – 360%;

участники боевых действий и пострадавшие за участие в Революции Достоинства – 210%.

Какие суммы будут теперь?

Так, если будет расти прожиточный минимум, пенсии ветеранов не изменятся. Сейчас гарантированные выплаты этих граждан составляют:

лица с инвалидностью I группы приобретенной в результате войны – 15 347 грн – увеличились на 1 742,50 грн;

ІІ группы – 12 396 грн – 1 407,75 грн;

ІІІ группы – 8 500 грн – 965,20 грн.

Также произошел рост выплат для участников боевых действий и пострадавших в результате Революции Достоинства. Их пенсии составляют 4958 грн. То есть они увеличились на 562,70 грн.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в Ирландии, переживающей наплыв украинцев одновременно с нехваткой жилья, с 14 марта вступили в силу новые правила для вновь прибывших беженцев. Тех украинцев, которые теперь вздумают переехать в эту страну, будут размещать в государственное жилье всего на 90 дней, а не бессрочно, как это было раньше. Также в 5,5 раза были сокращены выплаты.

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