Доплата 50 тыс. гривен военным: кто может получить и при каких условиях

Военнослужащие , выполняющие боевые или специальные задания в составе определенных военных подразделений, имеют право на дополнительную выплату в размере 50 000 гривен. Эта выплата начисляется за дни фактического выполнения заданий и производится пропорционально времени участия в боевых действиях.

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Об этом идет речь в материале Министерства обороны Украины. В условиях продолжающейся войны против российского агрессора украинским военнослужащим предусмотрены дополнительные денежные вознаграждения за выполнение особо важных и опасных задач по защите Родины.

Одной из таких выплат является доплата в размере 50 000 гривен, которая назначается при определенных условиях и в соответствии с установленным порядком, определенным Министерством обороны Украины. Согласно приказу Министерства обороны Украины № 566, выплату в размере 50 000 гривен могут получить военнослужащие, выполняющие боевые и специальные задания в составе:

органа военного управления (ОВУ);

штаба группировки войск (сил);

штаба тактической группы в пункт управления оперативно-стратегической группировки войск включительно;

Командование и штаб воинской части (сводного подразделения).

Этот перечень подразделений, в которых предусмотрены такие выплаты, утверждается главнокомандующим Вооруженными Силами Украины или начальником Генерального штаба ВСУ. Чтобы претендовать на дополнительную выплату, военнослужащие должны отвечать следующим критериям:

привлечения в состав ОВУ: военнослужащие, занимающие должности в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения), должны быть вовлечены в оперативное (боевое) управление подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части;

военнослужащие, занимающие должности в составе командования и штаба воинской части (сводного подразделения), должны быть вовлечены в оперативное (боевое) управление подчиненными подразделениями на командном пункте воинской части; оперативное управление боевыми действиями: командный пункт воинской части или ОУУ должны осуществлять оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии столкновения или выполняющими боевые задания в первом эшелоне обороны или наступления;

командный пункт воинской части или ОУУ должны осуществлять оперативное управление воинскими частями и подразделениями, ведущими боевые действия на линии столкновения или выполняющими боевые задания в первом эшелоне обороны или наступления; выполнение боевых/специальных задач: военнослужащие должны принимать непосредственное участие в выполнении боевых или специальных задач в составе ОВУ на командном пункте воинской части.

Дополнительное вознаграждение в 50 000 гривен выплачивается в месяц пропорционально времени выполнения боевых или специальных задач. Для получения этой выплаты необходимо подтвердить свое участие в выполнении задач соответствующими документами, такими как:

боевой приказ или распоряжение;

или распоряжение; журнальчик боевых действий, оперативной обстановки, боевое донесение;

оперативной обстановки, боевое донесение; рапорт командира подразделения об участии в боевых действиях.

Важно отметить, что выплата производится на следующий месяц после того, за который она начисляется. А также только за дни фактического выполнения задач.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, у участников боевых действий в Украине есть значительные льготы в налогообложении, включая освобождение от уплаты земельного налога по объектам до 2 гектаров для личного крестьянского хозяйства и уменьшение базы объекта налогообложения на 60 квадратных метров для квартир. А также льготы по уплате налогов на доходы и НДС.

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