Дом в Карпатах без соседей продается за $10,3 тысячи: как выглядит жилье в лесу

В Карпатах (Косовский район, с. Вижный Березов) за 10,3 тыс. долларов продается деревянный дом в живописном месте. Дом находится в лесу.

Об этом говорится в данных портала недвижимости. Дом нуждается в капитальном ремонте. "Дом 1 комната, амбар (можно сделать как ванную, санузел) и кухня. Есть две печи на дровах, но нужно восстановить, поскольку там давно никто не жил", – пишет автор сообщения.

Жилье находится недалеко от дороги Делятин-Яблонов в укромном месте, уединенном садом и реками. Ближайшие крупные населённые пункты – Яремче, Коломыя и Косово. Ближайшие железнодорожные станции в Коломне и Делятине в пределах 20 км.

"До центра села 500 м, есть магазины, аптека, школа, сад, Новая почта... Домик вполне можно восстановить для жизни или для мастерской. Для нового дома как вариант достаточно места - всего 75 сотых земли. Есть подведенное электричество", – говорится в объявлении.

Автор указывает, что фактически он продает земельный участок, а дом – "бонус". "Стоимость такая низкая, потому что нет нужды в участке. Есть документы на наследство, можно сразу оформлять куплю-продажу и подавать заявление на оформление придомовой земли", - говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA, между тем в Одессе продают квартиру-пентхаус за 3 млн долларов. В ней есть 8 комнат на трех уровнях. Все они с видом на море и побережье. Продавец утверждает, что квартира является "идеальным аналогом частного дома".

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