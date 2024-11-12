Доллары не нужны: у Путина рассказали россиянам, какое вложение "надежное и выгодное"

У Путина решили, что россиянам нужны не доллары, которых в стране и так не хватает, а национальная валюта – рубли. Вместо иностранной валюты гражданам РФ лучше хранить деньги в облигациях федерального займа.

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Такой совет, как пишут росСМИ, россиянам дал министр финансов РФ Антон Силуанов. При этом о важности доллара заявлял даже кремлевский диктатор Владимир Путин.

"Покупайте облигации федерального займа. Надежное, выгодное, доходное вложение. Вот куда надо смотреть", – сказал глава Минфина страны-агрессора.

Силуанов не впервые критикует американскую валюту. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину и последовавших за этим секторальны санкций он назвал доллар и евро "токсичными фантиками", а также заявлял, что доллар не может быть устойчивой валютой из-за "бесконтрольной эмиссии".

"Проблема заключается в том, что они сами печатают эти деньги, их покупают, покупают облигации Соединенных Штатов Америки, поскольку все еще живут в парадигме, что доллар – надежная и устойчивая валюта", – отмечал Силуанов.

При этом важнейшим инструментом мировых финансов доллар называл и Путин. На октябрьском саммите БРИКС он признал, что доллар остается важнейшим инструментом мировых финансов, но назвал "большой ошибкой" то, что американская валюта используется в качестве средства для достижения политических целей, так как это подрывает доверие к ней.

Стоит отметить, что план дедолларизации экономики в РФ был принят еще в 2018 году и должен был быть реализован до 2024 года. Хотя план и не предусматривал полного отказа от доллара, но предполагал преференции для экспортеров, которые перейдут на расчеты в рублях.

В 2021 году Центробанк и правительство приняли решение полностью отказаться от вложения средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долларовые активы. До этого в структуре ФНБ 35% вложений приходились на доллары, а еще 35% – на евро. Власти рассчитывали заменить доллары золотом, но реально снизить долю доллара и евро при расчете за российский экспорт удалось только во втором квартале 2024 года, когда этот показатель впервые опустился ниже 20% и составил 17,6%.

Также OBOZ.UA сообщал, что на фоне проблем с расчетами в валютах "недружественных стран", в первую очередь в долларе и евро, в России вырос дефицит иностранной валюты. В целом РФ за второй квартал (апрель-июнь) 2024-го получила минимальную валютную выручку за 25 лет – с 1999 года. Ситуация усугубляется падением рубля к доллару и другим ключевым международным валютам.

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