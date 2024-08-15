Худший показатель за 25 лет: в России зафиксировали дефицит долларов и евро

В России на фоне проблем с расчетами в валютах "недружественных стран", в первую очередь в долларе и евро, растет дефицит иностранной валюты. В целом РФ за второй квартал (апрель-июнь) 2024-го получила минимальную валютну выручку за 25 лет – с 1999 года. Ситуация усугубляется падением рубля к доллару и другим ключевым международным валютам.

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Проблемы косвенно признал центробанк России (ЦБ РФ, аналог украинского НБУ) в своем последнем отчете. Совокупные экспортные доходы экономики агрессора за второй квартал даже выросли на 3,8% по сравнению с первым – до 115,3 млрд долл.

Но реальной иностранной валюты страна получила лишь на 66,4 млрд долл., следует из статистики ЦБ. Приток долларов и евро составил только 20,3 млрд долл. за три месяца, что в пересчете на год – 80,9 млрд долл. – соответствует минимальной валютной выручке с 1999 года, отмечают российские СМИ.

Согласно данным ЦБ РФ, во втором квартале в "недружественных" валютах было оплачено лишь 17,6% российского экспорта. Это почти вдвое меньше, чем аза аналогичный период прошлого года (32,3%), и в 5 раз меньше, чем до полномасштабного вторжения РФ в Украину (84,6% в 2021 году).

Если рассматривать отдельно июнь, последний месяц квартала, то доля доллара в экспортной выручке упала и вовсе до 15,6%. Интересно, что этого очевидно не хватает для покрытия экспортных затрат РФ в "недружественных" валютах (21% в июне).

В итоге торговое сальдо РФ в долларах и евро стало дефицитным. "Дыра", по подсчетам экспертов, составляет около 400 млн долл. Дефицит долларов и евро во внешней торговле ЦБ фиксирует второй месяц подряд, причем его размер растет (в мае было около 200 млн долл.).

Как объяснила российская финансовая экспертка Ангелина Акименко, риск вторичных санкций вынуждает иностранные банки отказываться от обработки российских операций. В результате РФ вынужденно переходит в юаневую зону.

Так, доля китайской валюты в оплате экспорта во втором квартале достигла уже 42,4%. А остальное пришлось на рубли (около 40%).

Торговать с Россией за рубли или национальные валюты готовы далеко не все, даже в странах, которые Кремль считает "дружественными", добавляет финансист Андрей Михайлишин. По его мнению, з-за угрозы санкций такие операции будут сокращаться и дальше.

Курс доллара к рублю растет: что изменилось

С начала августа -2024 рубль ослаб к доллару на 7,5%. Исправить ситуацию уже не помогают ни рост глобальных цен на нефть, ни валютные интервенции ЦБ РФ.

К примеру, 13 августа рубль обновил 10-месячный минимум стоимости к доллару и евро. Центробанк РФ старается искусственно удержать курс рубля. Из-за этого официальный курс значительно отличается от реального. Так, при рыночной стоимость доллара 96,40 руб. официальный курс составлял 89,95 руб./долл.

Среди основных причин падения – бюджетный дефицит РФ, увеличение оттока валюты и психологический эффект боев на Курщине. Кроме того, 12 июня в отношении Московской биржи были введены международные санкции, а торги долларом и евро на ней остановились.

При этом Московская биржа не смогла вернуть россиянам валюту. Евро и доллары, которые брокеры хранили на счетах в клиринговом центре в качестве валютного обеспечения, были принудительно конвертированы в российские рубли.

В целом в условиях частичной изоляции от мировой финансовой системы РФ столкнулась с множественностью курсов, которые могут сильно отличаться друг от друга. В таких условиях арбитражные операции невозможны, движение капитала фактически запрещено, а внешнеторговые конверсионные операции строго контролируются.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее из-за опасений попасть под действие международных санкций даже "дружественные" Кремлю китайские банки практически полностью перестали принимать прямые платежи из России. На деньги страны-агрессора соглашаются лишь 2% финансовый учреждений.

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