"Дойной корове Кремля нанесли удар в самое сердце": в США указали на проигрыш РФ

США уверены, что Россия потеряла доходы из-за ограничения цен на российскую нефть. Доходы РФ упали, несмотря на недавний рост цен, заявил высокопоставленный представитель Минфина США.

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Как пишет Reuters, исполняющий обязанности помощника госсекретаря по экономической политике Эрик Ван Ностранд приветствовал ценовой потолок как успешную часть многостороннего режима санкций против РФ. "Наш подход нанес удар в самое сердце самой важной дойной коровы Кремля. До войны нефтяные доходы составляли около трети всего российского бюджета, но в 2023 году эта цифра упала до 25%", – сказал он в своем выступлении, подготовленном для лондонской конференции.

G7, Европейский союз и Австралия в декабре прошлого года ввели ограничение в 60 долларов за баррель на морской экспорт российской нефти. Ван Ностранд сказал, что российские данные показали, что доходы федерального правительства от продажи нефти в первой половине 2023-го были на 50% ниже.

По его словам, российские чиновники также жаловались на влияние ограничения цен, и Кремль был вынужден рассмотреть вопрос о повышении налогов на экспортеров нефти, чтобы увеличить доходы. Министерство финансов России на этой неделе сообщило, что смесь сырой нефти Urals в июле торговалась в среднем на уровне $64,37 за баррель по сравнению с $55,28 за баррель в июне.

Россия сократит экспорт на 300 000 баррелей в сутки в сентябре, заявил в четверг вице-премьер РФ Александр Новак. Россия, крупнейший в мире экспортер нефти после Саудовской Аравии, уже пообещала сократить добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки, или примерно на 5%, с марта до конца года.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем Великобритания расширила санкции против России. В список персональных ограничений внесены еще 13 человек, среди которых чиновники, причастные к похищениям и депортации украинских детей. По той же причине в список попал детский центр "Артек" во временно оккупированном Крыму.

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