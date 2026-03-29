До жестких ограничений осталось 2 дня: какие штрафы ждут украинцев за незаконную рыбалку

С 1 апреля в Украине стартует нерестовый запрет, за нарушение правил рыбалки можно получить штрафы от нескольких сотен до десятков тысяч гривен, а в отдельных случаях – уголовную ответственность. Самые большие штрафы начисляются за незаконный вылов рыбы – 5 тысяч гривен за одну особь, что может обойтись рыбаку в очень значительную сумму.

Видео дня

Об этом рассказал заведующий сектором любительского рыболовства Государственного агентства по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ Иван Метя. Общей датой начала нерестового запрета считается 1 апреля 2026 года, однако фактические сроки могут отличаться в зависимости от региона.

Например, в некоторых областях, в частности на западе страны, ограничения стартуют раньше, уже в конце марта. Причина таких различий проста, различные виды рыбы нерестятся при разной температуре воды – от +4°C до +20°C. В общем ограничения продолжаются:

в водохранилищах – до 10 июня;

в реках – до 20 мая;

в придаточных водах – до 30 июня.

Где ловить категорически запрещено

Во время нереста действуют строгие ограничения относительно мест рыбалки. Запрещено ловить рыбу:

на нерестилищах;

на специально определенных участках водоемов;

на миграционных путях рыбы;

в зонах с дополнительными локальными ограничениями.

Перечни таких мест определяются отдельно для каждой области и публикуются официальными органами. Полного запрета на рыбалку нет, но правила становятся значительно жестче. В пределах населенных пунктов разрешается:

ловить только с берега;

использовать не более двух крючков на одного человека;

применять удочку или спиннинг;

избегать нерестовых зон.

Также разрешена рыбалка на платных водоемах, где рыба является собственностью хозяйств и правила устанавливает арендатор. Наибольший акцент в этом году – именно на ответственности за нарушения, и она может быть очень ощутимой. За незначительные нарушения предусмотрены административные штрафы:

до 170 грн за мелкие нарушения;

до 680 грн за более грубые.

Но это лишь базовые суммы. Основные финансовые потери возникают из-за компенсации за незаконно выловленную рыбу. И здесь цифры значительно больше:

щука – 3468 грн;

судак – 3587 грн;

сом – 5117 грн;

сазан – 3706 грн;

окунь – 3162 грн;

лещ – 1649 грн;

плотва – 1564 грн;

рак – 3332 грн.

То есть один "неудачный" улов может обойтись рыбаку в десятки тысяч гривен. Если нарушение наносит значительный ущерб, вступает в действие Уголовный кодекс Украины. В таких случаях предусмотрено:

штраф от 17 000 до 51 000 грн;

конфискацию снастей и средств ловли;

возможное ограничение или лишение свободы до 3 лет.

Рыбакам рекомендуют иметь при себе документы, а также средства для измерения веса и длины улова, чтобы избежать случайных нарушений. Контроль в период нереста традиционно усиливается, работают рыбоохранные патрули, проводятся проверки, а штрафы выписываются значительно чаще, чем в обычный период.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы смогут получать штрафы за парковку прямо в приложении Дія в семи городах и оплачивать их в несколько кликов без бумажных сообщений. Сервис автоматически показывает детали нарушения и сумму, а со временем станет доступным по всей стране.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!