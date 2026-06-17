До 460 тыс. грн в месяц: в Минобороны раскрыли, когда военным выплатят новые надбавки

Новые мотивационные выплаты военнослужащим вступили в силу с 1 июня 2026 года, а первые начисления по новым правилам будут выплачены вместе с денежным довольствием за июнь – до 20 июля. В зависимости от выполняемых боевых и специальных задач общая сумма выплат может достигать 460 тысяч гривен в месяц, а за каждого взятого в плен оккупанта дополнительно предусмотрено еще 100 тысяч гривен вознаграждения.

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Об этом сообщило Министерство обороны Украины. Там пояснили, что все выплаты по новой системе начисляются вместе с основным денежным обеспечением.

Надбавки за июнь военнослужащие получат во время июльских выплат. Согласно постановлению, средства должны быть перечислены не позднее 20 числа следующего месяца. Таким образом, первые выплаты по новым правилам за июнь 2026 года военные должны получить до 20 июля.

Нововведения распространяются на всех военнослужащих. В документах отдельно отмечается, что право на дополнительные выплаты не зависит от того, подписывал ли военнослужащий новый мотивационный контракт. Выплаты предусмотрены как для военнослужащих боевых подразделений, так и для тех, кто выполняет задачи в тылу и обеспечивает функционирование армии.

Одним из главных изменений стало введение дополнительного ежемесячного вознаграждения для военнослужащих, находящихся в тылу и обеспечивающих деятельность подразделений. Размер такой доплаты составит от – 10 000 гривен в месяц. При этом минимальное ежемесячное денежное довольствие военнослужащего установлено на уровне от 30 000 гривен в месяц.

Постановление также предусматривает дополнительные вознаграждения за участие в конкретных боевых операциях. За восстановление или возвращение утраченных позиций военнослужащие смогут получать от – 20 000 гривен за сутки выполнения задания. За участие в штурмовых действиях и захвате позиций противника выплата составит – 40 000 гривен за сутки.

В случае, если военнослужащий в течение одного дня имеет право сразу на несколько боевых бонусов, будет выплачиваться наибольшее из предусмотренных вознаграждений. Отдельно установлены дополнительные ежемесячные выплаты для военнослужащих, выполняющих особо важные функции, в частности:

для личного состава пунктов управления бригад, полков и батальонов — – 50 000 гривен в месяц;

за выполнение других боевых и специальных задач — – 30 000 гривен в месяц.

Постановление также предусматривает отдельные вознаграждения за результативные действия на поле боя. За каждого взятого в плен военнослужащего противника предусмотрена выплата в размере – 100 000 гривен. При этом отмечается, что это вознаграждение выплачивается сверх установленного лимита общих выплат в 460 тысяч гривен.

Также военные могут получить вознаграждение в размере – 40 000 гривен за каждого уничтоженного противника в стрелковом или рукопашном бою. Для начисления такого вознаграждения необходимо соответствующее видеоподтверждение.

В зависимости от выполняемых задач и полученных надбавок общий размер выплат военнослужащему может достигать 460 000 гривен в месяц. В то же время отдельные бонусы, в частности за взятых в плен военнослужащих противника, могут выплачиваться дополнительно сверх этой суммы.

Отдельно в системе сохраняется мотивационный контракт, который предусматривает дополнительные гарантии для военнослужащих. Среди них:

фиксированный срок службы;

гарантированное право на увольнение по окончании контракта;

право на отсрочку после прохождения службы;

единовременная выплата при подписании первого контракта.

Для военнослужащих штурмовых подразделений могут заключаться контракты на 10 или 14 месяцев, а для боевых и тыловых специальностей — на 24 месяца. Размер единовременной выплаты при заключении первого контракта составляет от 26 624 до 33 280 гривен.

При этом в Минобороны подчеркивают, что новые выплаты и надбавки получают все военнослужащие независимо от подписания мотивационного контракта.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2026 года большинство ветеранов, пенсионеров и получателей льгот получат разовую помощь ко Дню Независимости, суммы выплат составят от 450 до 3100 гривен в зависимости от статуса человека. Наибольшая выплата в размере 3100 гривен назначена лицам с особыми заслугами перед Украиной и людям с инвалидностью вследствие войны I группы.

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