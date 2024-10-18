До 11 тыс. грн на одного ребенка: украинцы могут получить новую соцвыплату

В Украине в 2024 году внедрили новый вид социальной помощи на детей. Это выплата для семей, которые временно принимают детей, оставшихся без родительской заботы. Максимальная сумма пособия составляет 11 186 грн.

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Как сообщили в Министерстве социальной политики Украины, помощь уже организовали для 483 детей на общую сумму 14,5 млн грн. Соответствующая госпрограмма называется "Ребенок не один".

"Помощь финансово поддерживает семьи, временно принимающие ребенка, лишенного родительской опеки до обретения им соответствующего статуса. Помощь может быть назначена человеку, временно принявшему ребенка, при условии, что такая семья проживает в Украине", – объяснили в ведомстве.

Суммы выплаты различаются в зависимости от возраста детей и того, имеет ли ребенок инвалидность. Размер привязан к прожиточному минимуму (ПМ):

2,5 ПМ для детей соответствующего возраста на каждого ребенка: до 6 лет – 6 407,5 грн , от 6 до 18 лет – 7 990 грн ;

, от 6 до 18 лет – ; 3,5 ПМ для детей с инвалидностью на каждого ребенка: до 6 лет – 8 970,5 грн, дот 6 до 18 лет – 11 186 грн.

Заявление о назначении помощи можно подать в органы соцзащиты, ЦНАП или исполнительные органы территориальных громад. Основаниями для назначения выплаты могут быть случаи, когда родители или один из родителей:

умер или погиб (а другой родитель не исполняет своих обязанностей);

находится во временной оккупации, окружении;

находится в розыске как пропавший без вести при особых обстоятельствах или признанный таковым;

находится в плену государства-агрессора;

лишен свободы (задержание, взятие в заложники) государством-агрессором;

Выплату может оформить также представитель приемной семьи или детского дома семейного типа, в котором временно находится ребенок. Помощь выплачивается:

на банковский счет, указанный получателем при подаче заявления;

через отделение почты по месту жительства.

Кроме того, некоторые граждане в Украине могут получить социальные выплаты до 6,4 тыс. грн для лиц, ухаживающих за больными детьми. Выплаты предоставляются на шесть месяцев при условии, что семья не получает пособия по инвалидности ребенка. Сумма – 2 прожиточных минимума в зависимости от возраста ребенка:

для детей до 6 лет – 5 126 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 6 392 грн.

Такую помощь могут получить один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, которые ухаживают за ребенком с определенными тяжелыми заболеваниями. Эта финансовая помощь назначается семьям, постоянно проживающим с ребенком и осуществляющим уход за ним.

Как сообщал OBOZ.UA, также в Украине планируют ввести базовую социальную помощь для наиболее уязвимых граждан, включая одиноких матерей, многодетные семьи и пенсионеров. Сумма составит 4500 гривен для первого члена семьи, с поэтапным уменьшением для других членов.

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