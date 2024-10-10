Украинцы могут получить более 6 тыс. грн на детей: кто именно и что для этого нужно

Некоторые граждане в Украине могут получить социальные выплаты до 6,4 тыс. грн для лиц, ухаживающих за больными детьми. Выплаты предоставляются на шесть месяцев при условии, что семья не получает пособия по инвалидности ребенка.

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Об этом говорится на портале Действие. Помощь могут получить один из родителей, усыновителей, опекунов или попечителей, которые ухаживают за ребенком с определенными тяжелыми заболеваниями. Эта финансовая помощь назначается семьям, постоянно проживающим с ребенком и осуществляющим уход за ним при наличии таких заболеваний, как:

тяжелые перинатальные поражения нервной системы;

тяжелые врожденные пороки развития;

редкие орфанные заболевания;

онкологические или онкогематологические заболевания;

детский церебральный паралич;

тяжелые психические расстройства;

сахарный диабет I типа (инсулинозависимый);

острые или хронические заболевания почек IV степени;

тяжелые травмы;

потребность в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Главное условие для получения пособия – отсутствие других социальных выплат, связанных с инвалидностью ребенка, а также постоянное проживание с ребенком и уход за ним. Выплаты предоставляются в размере двух прожиточных минимумов в зависимости от возраста ребенка:

для детей до 6 лет – 5 126 грн;

для детей от 6 до 18 лет – 6 392 грн.

Важно, что помощь можно получить за каждого больного ребенка. Выплаты продолжаются в течение шести месяцев, начиная с даты обращения. Если в течение этого периода ребенку устанавливается инвалидность, выплаты продолжаются до дня установления инвалидности.

Для получения выплат необходимо подать заявление в органы социальной защиты населения, ЦНАП или в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов. Наряду с этим следует предоставить копию свидетельства о рождении ребенка, справку о заболевании, выданную врачебной комиссией, и документ, подтверждающий полномочия законного представителя ребенка (усыновителей, опекунов, попечителей и т.п.).

Заявление на получение выплат можно подать в любой форме. Для этого нужно обратиться в один из вышеупомянутых органов и предоставить все необходимые документы:

заявление законного представителя ребенка;

копию свидетельства рождения ребенка (с предъявлением оригинала);

документ, подтверждающий статус опекуна, попечителя или другого законного представителя;

справку о заболевании ребенка, выданную врачебно-консультативной комиссией лечебно-профилактического учреждения.

Эта помощь позволит семьям, ухаживающим за детьми с тяжелыми заболеваниями, получить дополнительную финансовую поддержку для покрытия расходов на уход и медицинское обслуживание. Это особенно важно для семей, не имеющих возможности получить пособия по инвалидности ребенка.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы, проживающие в прифронтовых и приграничных областях и использующие твердое топливо для отопления, могут получить до 16 234 гривен пособия по приобретению дров. Для этого необходимо обратиться в орган социальной защиты и предоставить соответствующие документы.

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