Для украинцев ужесточат правила въезда в ЕС: придется получать разрешение и платить 

Для украинцев и жителей другие безвизовых стран с 2024-го ужесточаться правила въезда в ЕС. Для пересечения границы придется получать специальное разрешение ETIAS и платить 7 евро.

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Об этом говорится на сайте ЕС. Начиная с 2024 года, около 1,4 миллиарда человек из более чем 60 безвизовых стран должны иметь разрешение на въезд в большинство стран ЕС. В перечне государств, граждане которых должны получать разрешение, есть и украинцы.

"Имея действующее разрешение на въезд ETIAS, вы можете въезжать на территорию этих европейских стран так часто, как захотите, для краткосрочного пребывания – обычно до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Однако это не гарантирует въезд. Когда вы приедете, пограничник попросит показать ваш паспорт и другие документы и подтвердить, что вы соответствуете условиям въезда", – говорится в документе.

Подача заявления на получение разрешения на въезд ETIAS стоит 7 евро, хотя некоторые путешественники освобождаются от уплаты этого сбора. Чаще всего заявка обрабатываются в течение нескольких минут.

Однако возможно, что обработка заявки займет больше времени. Если это так, вы получите решение в течение четырех дней. Обратите внимание, что этот период может быть продлен на срок до 14 дней, если вас попросят предоставить дополнительную информацию или документацию, или до 30 дней, если вас пригласят на собеседование.

Срок действия ETIAS составляет три года. Как пересекать границу с ЕС с 2024-го:

подайте заявку на получение разрешения на въезд ETIAS заблаговременно – до того, как вы купите билет или забронируете жилье

убедитесь, что ваши паспортные данные совпадают с данными, указанными в вашем разрешении ETIAS - вам будет отказано в посадке и въезде на границе, если они не совпадают

убедитесь, что ваше разрешение на въезд ETIAS все еще действительно

проверьте, как долго вы можете оставаться в европейских странах, требующих ETIAS

убедитесь, что ваш паспорт действителен в течение трех месяцев после предполагаемого выезда из европейских стран, требующих ETIAS - вам будет отказано во въезде на границе, если это не так (применяются исключения).

Как ранее писал OBOZREVATEL,Украине нужно вернуть из-за границы женщин-беженок для экономического восстановления. Если более 6 миллионов беженцев не вернутся, это приведет к большим последствиям для экономики страны.

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