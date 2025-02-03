Для украинцев предусмотрена выплата в 7 тыс. грн: кому будут выдавать деньги и как подать заявку

С 3 февраля 2025 г. украинские фермеры могут подавать заявки на получение государственной дотации через Государственный аграрный реестр (ГАР). Выплаты будут составлять 7000 грн на корову и 2000 грн на козу или овцу, но только для тех, кто не получал дотаций в 2024 году.

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Об этом сообщило Министерство аграрной политики Украины. Эта программа призвана помочь фермерам покрыть расходы по содержанию скота, стимулировать развитие животноводства в стране и поддержать малых и средних производителей.

В В 2025 году право на дотацию имеют только те фермеры, которые не получали ее в 2024 году. Бюджетная помощь предназначена для аграриев, занимающихся содержанием коров, коз и овец.

7 000 грн на каждую голову – для тех, кто имеет в собственности от 3 до 100 коров всех направлений продуктивности (молочные, мясные и т.п.);

– для тех, кто имеет в собственности всех направлений продуктивности (молочные, мясные и т.п.); 2 000 грн на каждую голову – для тех, кто содержит маточное поголовье коз и/или овец в количестве от 5 до 500 голов.

Дотация предоставляется раз в год, а денежные средства выплачиваются непосредственно на банковский счет получателя. Чтобы получить государственную помощь, нужно выполнить несколько ключевых требований :

количество поголовья: для коров – от 3 до 100 голов, для коз и овец – от 5 до 500 голов;

для коров – от 3 до 100 голов, для коз и овец – от 5 до 500 голов; отсутствие дотации в 2024 году: если аграрий получал дотацию в прошлом году, подать заявку в 2025 году нельзя, соответствующие направления в Государственном аграрном реестре будут неактивными.

если аграрий получал дотацию в прошлом году, подать заявку в 2025 году нельзя, соответствующие направления в Государственном аграрном реестре будут неактивными. регистрация в Государственном аграрном реестре: подать заявку можно исключительно через ГАР, являющийся официальной онлайн-платформой для поддержки фермеров;

подать заявку можно исключительно через ГАР, являющийся официальной онлайн-платформой для поддержки фермеров; документальное подтверждение: фермеры должны предоставить документы, подтверждающие наличие скота и соответствие условиям программы;

фермеры должны предоставить документы, подтверждающие наличие скота и соответствие условиям программы; географическое ограничение: подать заявку могут аграрии из всех областей, кроме временно оккупированных территорий и зоны активных боевых действий.

Как подать заявку на получение дотации

войти в Государственный аграрный реестр: перейти на сайт dar.gov.ua. и авторизироваться с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или BankID;

перейти на сайт dar.gov.ua. и авторизироваться с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП) или BankID; заполнить анкету: указать свои персональные данные и данные о хозяйстве и указать количество скота, находящегося в собственности;

указать свои персональные данные и данные о хозяйстве и указать количество скота, находящегося в собственности; прикрепить необходимые документы: справку о наличии поголовья от Госпродпотребслужбы и выписку из Единого государственного реестра животных, а также добавить банковские реквизиты для зачисления средств;

справку о наличии поголовья от Госпродпотребслужбы и выписку из Единого государственного реестра животных, а также добавить банковские реквизиты для зачисления средств; подать заявку: после проверки всех данных система подтвердит подачу заявки;

после проверки всех данных система подтвердит подачу заявки; ожидать выплаты: после проверки документов государственные органы примут решение о предоставлении дотации и средства будут перечислены на указанный счет.

Программа является частью общей стратегии государственной поддержки украинских фермеров. Животноводство – один из ключевых секторов сельского хозяйства, обеспечивающий страну молоком, мясом и другими продуктами животного происхождения.

Что еще нужно знать

дотация является одноразовой , и она не подлежит дальнейшему продлению на последующие годы автоматически;

, и она не подлежит дальнейшему продлению на последующие годы автоматически; фермеры, получавшие дотации в 2024 году, не могут претендовать на них в 2025 году;

заявки принимаются только через Государственный аграрный реестр, никаких бумажных заявок подавать не нужно.

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