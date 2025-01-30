Украинцы снова смогут требовать от России деньги за войну: в Дію вернули нужную функцию
Украинцы, чье имущество было разрушено в результате российской агрессии, могут потребовать от РФ компенсации убытков через платформу Дія. Услуга снова стала доступна после масштабной кибератаки, которую российские хакеры совершили на реестры Министерства юстиции.
Подать заявление о репарациях в международный Реестр убытков снова можно в Дії. Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
Почти каждый день начинается и завершается тревогой, часто с повреждениями и разрушениями домов украинцев. Фиксируйте последствия российской агрессии на международном уровне – подавайте заявление в международный Реестр убытков в Гааге. Услуга снова работает в Дії", – пишет глава Минцифра.
Он напомнил, что заявление могут подать владельцы квартир или домов в Украине, поврежденные или уничтоженные в результате полномасштабного вторжения России. Чем больше заявлений, тем сильнее сигнал о масштабе потерь, которые наносит Россия украинцам.
В 2025 году у украинцев появилась возможность подавать заявления на компенсацию морального вреда, причиненного из-за смерти их близких из-за полномасштабного вторжения РФ. Реестр ущерба, нанесенного агрессией РФ против Украины, начал принимать соответствующие заявления – в категории А2.1. Новая опция доступна для:
- родителей умершего/умершего;
- его партнера;
- детей в законном браке или гражданском партнерстве.
Речь идет исключительно о начале приема заявлений – размеры выплат будут устанавливаться в будущем. Алгоритм расчета выплат появится не ранее 2026, когда заработает следующая составляющая системы – Компенсационная комиссия.
Как подать заявление о повреждении в Дію
1. Зайти в приложение Дія со смартфона или на сайт и авторизоваться.
2. Выбрать пункт "Заявление о возмещении ущерба".
3. Нажать "выбрать объект недвижимости" – подать заявление.
4. Заполнить данные о недвижимости (Дія подтягивает данные из реестров – проверьте информацию или обновите данные в реестре при необходимости) – нажать "далее".
- – раздел "право собственности" (необходимо ввести дату обретения права собственности);
- – раздел "жители жилья" (нажать или проживали вы в доме);
- – раздел "обстоятельства повреждения" (необходимо прописать все детали повреждения и дату, когда это произошло);
- – раздел "доказательства повреждений и стоимости ущерба" (указать все данные акта повреждения; Дія подтягивает акты и отчеты из Реестра разрушенного и поврежденного имущества, в случае отсутствия определенных актов – документы можно будет добавить вручную на следующих шагах);
- – раздел "размер компенсации" (здесь необходимо указать сумму затрат на ремонт, рыночную стоимость, желаемый общий размер компенсации)
– раздел "контактные данные" (здесь необходимо указать ваши контактные данные и при необходимости добавить дополнительные документы).
5. Проверить данные и подписать заявление электронной подписью.
Также OBOZ.UA сообщал, что в 2025 году украинцы смогут подать заявление о репарациях за любые преступления России. Для этого в Реестре ущерба будет запущено сразу 45 категорий.
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