Для украинцев готовят значительное повышение пенсий: стало известно, кто получит надбавки

В Украине в 2024 году перерасчет пенсий будет происходить в три этапа: в начале года, в марте и в июле. При этом для некоторых категорий населения повышение выплат будет достаточно существенным.

О том, как и у кого изменятся пенсионные выплаты читайте в материале OBOZ.ua.

С 1 января в Украине должно вырасти прожиточный минимум. Он возрастет для всех возрастов. В частности, и для граждан нетрудоспособного возраста, то есть для пенсионеров. Сейчас он составляет 2093 грн, но с января его размер вырастет до 2361 грн.

Да, вырастет и минимальная пенсия, равная прожиточному минимуму для этой возрастной категории. Она станет выше на 268 грн.

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Также увеличится и максимальная пенсия для украинцев. Она равна десяти прожиточным минимумам. То есть если сейчас она составляет 20 930 грн, то с 1 января следующего года будет составлять 23 610 грн. Таким образом, максимальная пенсия украинцев вырастет на 2680 грн.

К тому же с 1 января вырастет и минимальная пенсия 65-летних граждан, имеющих полный пенсионный стаж (30 лет женщины и 35 лет мужчины). Их минимальная пенсия должна быть не менее 40% минимальной зарплаты. А поскольку минималка с 1 января вырастет, то и минимальная пенсия украинцев в возрасте 65 лет также вырастет с нынешних 2680 до 2840 грн. А со второго полугодия после очередного роста минимальной зарплаты минимальная пенсия 65-летних станет 3200 грн.

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